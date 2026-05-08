به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین ناصر رفیعی در محفل معارفی شب گذشته حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به آیه ۶۹ سوره مبارکه آل عمران، اظهار داشت: خداوند در این آیه می‌فرماید برخی از یهودیان دوست دارند شما مسلمانان را گمراه کنند. دشمن فقط با جنگ نظامی نمی‌جنگد، بلکه جنگ اعتقادی و فرهنگی نیز به راه می‌اندازد و سعی می‌کند با تبلیغات و شبهات، روی باورهای جوانان تأثیر بگذارد.

وی افزود: یهودیان در زمان پیامبر(ص) در عرصه نظامی موفق نشدند، اما کار تبلیغاتی خود را تعطیل نکردند. آن‌ها حتی توانستند دو جوان مسلمان مدینه را از اسلام خارج کرده و با خود به شام ببرند. پس از این ماجرا، آیه «لَا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ» نازل شد که دین با اکراه و اجبار قابل‌قبول نیست.

سخنران حرم مطهر با اشاره به فعالیت‌های تبلیغاتی گسترده دشمن در عصر حاضر، تصریح کرد: امروز شبکه‌های یهودی و مسیحی با بودجه موساد و سایر ایادی استکبار جهانی، سعی در انحراف اعتقادات جوانان دارند و در کلیساهای خانگی به زبان ساده و روان به تبلیغ مسیحیت می‌پردازند.

رفیعی با اشاره به آیه «لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَ عَدُوَّکُمْ أَوْلِیَاءَ»، خاطرنشان کرد: دشمن کارش دشمنی است. همان‌طور که عقرب کارش نیش‌زدن است و خورشید کارش گرما دادن، دشمن نیز ذاتاً دشمنی می‌کند. هرگز نباید دشمن را دوست پنداشت.

وی در ادامه به بیان چهار خواسته دشمن در قرآن پرداخت و گفت: دشمن دوست دارد شما در زحمت و سختی باشید، کافر شوید، از سلاح و قدرت نظامی خود غفلت کنید و از مواضع خود عقب‌نشینی کنید. امام خمینی(ره) فرمودند ما زیر بار قلدری نمی‌رویم و رهبر شهید فرمودند من با قلدری مانند یزید بیعت نمی‌کنم.

سخنران حرم مطهر در پایان با اشاره به شبهه برخی که می‌گویند «ما چه‌کار با دشمن داشتیم»، تأکید کرد: کشورهایی مانند افغانستان، عراق، لیبی و سوریه را بنگرید. دشمن دنبال بلعیدن و تسلیم کردن است. رهبر شهید همواره بر اقتصاد مقاومتی و خودکفایی تأکید داشتند تا اگر دور کشور هم دیوار بکشند، مردم بتوانند از داخل تأمین شوند. دشمن را بشناسید و گول نخورید.

