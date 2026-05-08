خصومت با استکبار ریشه در باورهای توحیدی دارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد حاج‌ابوالقاسم در مراسم شرح آیاتی از قرآن کریم قبل از نماز ظهر و عصر پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت با اشاره به اختلاف بنیادین میان موحدان و غیرموحدان، اظهار داشت: این اختلاف در نظام عالم همواره وجود داشته است که آیا باید گوش به فرمان خدا باشیم یا بر اساس خواسته‌های نفسانی و نسخه‌های مکاتب غربی و شرقی زندگی کنیم. آیا جامعه جهانی را باید بر پایه نظریات قدرت‌های استکباری اداره کرد یا بر اساس دیدگاه‌های خدا و اولیای او؟

حاج‌ابوالقاسم با استناد به آیه ۵۴ سوره مبارکه اعراف، خاطرنشان کرد: خداوند می‌فرماید «إِنَّ رَبَّکُمُ اللَّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَیٰ عَلَی الْعَرْشِ». خدای شما آسمان‌ها و زمین را آفرید و سپس مدیریت و رهبری این عالم را به دست گرفت. بعضی خیال می‌کنند عالم خودبه‌خود به وجود آمده یا خدا آن را آفرید و بعد به دیگران سپرد، اما هر دو حرف غلط است.

سخنران حرم مطهر با بیان اینکه هم خلقت به دست خداست و هم دستوردادن و فرماندهی، تصریح کرد: نمی‌شود خلقت به دست خدا باشد؛ اما فرماندهی عالم به دست آمریکای جنایت‌کار و اسرائیل کودک‌کش باشد. خصومت ما با استکبار جهانی یک خصومت ریشه‌دار و مبتنی بر باورهای بنیادین معرفتی است.

وی افزود: وقتی خلقت و فرماندهی از هم تفکیک شد، بساطی که در جهان برپا می‌شود همین است که می‌بینید. سازمان‌های جهانی ملعبه دست مستکبران شده است. اما این بار آنها با یک کشور مقتدر مواجه شده‌اند؛ کشوری که حرفش این است که فرماندهی عالم به دست خداست و خداوند این فرماندهی را به‌وسیله پیامبران و امامان معصوم(ع) اعمال می‌کند.

حاج‌ابوالقاسم در پایان با اشاره به آیه «ادْعُوا رَبَّکُمْ تَضَرُّعًا وَ خُفْیَةً إِنَّهُ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ»، خاطرنشان کرد: خداوند را با حال تضرع و در خلوت بخوانید و بدانید که خداوند متجاوزان را دوست ندارد. در زمین فساد نکنید و بدانید که نیکوکاران محبوب خدای متعال هستند.

..........................

پایان پیام