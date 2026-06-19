داستان نزدیکی هند و رژیم صهیونیستی/ از فاصله سیاسی تا شراکت راهبردی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اتحاد میان هند و رژیم صهیونیستی طی سال‌های اخیر دستخوش تحولی عمیق شده و به یکی از مهم‌ترین همکاری‌های سیاسی و نظامی در آسیا و خاورمیانه تبدیل شده است. تحولی که تا حد زیادی با روابط شخصی و سیاسی میان «نارندرا مودی» نخست‌وزیر هند و «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، ارتباط دارد.

روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی مفصل به قلم «مایکل استوت»، «آندریس شیبانی» و «جیمز شوتر» به بررسی این شراکت پرداخته و نوشته است که این رابطه دیگر صرفاً یک همکاری دیپلماتیک معمولی نیست، بلکه به یک شراکت راهبردی گسترده در زمینه‌های امنیت، دفاع، اقتصاد، فرهنگ و ایدئولوژی سیاسی تبدیل شده است.

این گزارش اشاره می‌کند که عمق نزدیکی دو رهبر پس از عملیات طوفان الاقصی آشکارتر شد. زمانی که مودی از نخستین رهبرانی بود که با نتانیاهو تماس گرفت و حمایت خود از رژیم صهیونیستی را اعلام کرد.

برخی تحلیلگران معتقدند این موضع تنها واکنشی به یک رویداد امنیتی نبود، بلکه نشان‌دهنده دیدگاهی مشترک میان دو رهبر بود که مبارزه با آنچه آنها تروریسم و افراط‌گرایی اسلامی می‌نامند را بخشی مهم از سیاست داخلی و خارجی خود می‌دانند.

شباهت‌های ایدئولوژیک

بر اساس این گزارش، نزدیکی دهلی‌نو و تل‌آویو همچنین بر شباهت‌های ایدئولوژیک میان احزاب حاکم در هند و رژیم صهیونیستی استوار است.

حزب «بهاراتیا جاناتا» به رهبری مودی، رویکردی مبتنی بر ملی‌گرایی هندو دارد و هند را سرزمین تاریخی اکثریت هندو معرفی می‌کند. در مقابل، نتانیاهو رهبری جریانی ملی‌گرا است که رژیم صهیونیستی را دولت ملی یهودیان می‌داند.

طرفداران این دیدگاه معتقدند هم هند و هم رژیم صهیونیستی با تهدیدهای امنیتی مشابهی روبه‌رو هستند، اما منتقدان می‌گویند این دو رهبر با چنین سیاست‌هایی باعث حاشیه‌نشین شدن اقلیت‌های دینی و تضعیف نهادهای مستقل می‌شوند.

تغییر تاریخی در سیاست هند نسبت به رژیم صهیونیستی

این گزارش به تغییر بزرگ تاریخی در موضع هند نسبت به رژیم صهیونیستی نیز اشاره می‌کند.

پس از استقلال هند در سال ۱۹۴۷، دهلی‌نو از حامیان اصلی مسئله فلسطین بود، با تشکیل رژیم صهیونیستی مخالفت کرد و به طرح تقسیم فلسطین در سازمان ملل رأی منفی داد.

هند برای دهه‌ها به دلیل سیاست‌های جنبش عدم تعهد و روابط نزدیک با جهان عرب، فاصله سیاسی خود را با رژیم صهیونیستی حفظ کرد.

اما پس از پایان جنگ سرد، این رویکرد به‌تدریج تغییر کرد. در سال ۱۹۹۲ هند روابط کامل دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی برقرار کرد و پس از جنگ کارگیل در سال ۱۹۹۹، همکاری دهلی‌نو و تل‌آویو سرعت بیشتری گرفت. زمانی که رژیم صهیونیستی حمایت نظامی مهمی از هند در برابر نیروهای پاکستانی ارائه کرد.

نقطه عطف با روی کار آمدن مودی

از آن زمان، رژیم صهیونیستی به یکی از تأمین‌کنندگان اصلی فناوری‌های نظامی و تسلیحات پیشرفته مورد نیاز هند تبدیل شد.

با رسیدن مودی به قدرت در سال ۲۰۱۴، روابط هند و رژیم صهیونیستی وارد مرحله‌ای جدید، علنی‌تر و گسترده‌تر شد.

مودی در سال ۲۰۱۷ نخستین نخست‌وزیر هند بود که به رژیم صهیونیستی سفر کرد. اقدامی که یک تغییر تاریخی در سیاست خارجی هند محسوب شد.

در مقابل، نتانیاهو نیز سال بعد به هند سفر کرد تا شراکتی را تقویت کند که امروز یکی از مهم‌ترین روابط دوجانبه در منطقه به شمار می‌رود.

همکاری نظامی؛ ستون اصلی روابط

گزارش فایننشال تایمز تأکید می‌کند که همکاری نظامی ستون اصلی این رابطه است.

هند یکی از بزرگ‌ترین خریداران تجهیزات نظامی رژیم صهیونیستی در جهان است و شرکت‌های هند و رژیم صهیونیستی در توسعه و تولید سامانه‌های دفاعی پیشرفته از جمله موشک‌ها، پهپادها، تجهیزات نظارتی و اطلاعاتی همکاری دارند.

از جمله نام‌های مطرح در این همکاری، گروه اقتصادی «گوتام آدانی» بازرگان هندی، است که با شرکت‌های رژیم صهیونیستی در زمینه تولید پهپاد و تسلیحات سبک همکاری دارد و در زیرساخت‌های این رژیم از جمله بندر حیفا، سرمایه‌گذاری کرده است.

همچنین هند به مرکزی برای تولید برخی سامانه‌های نظامی رژیم صهیونیستی تبدیل شده تا نیازهای ارتش هند و بازارهای دیگر را تأمین کند.

گسترش روابط اقتصادی و فرهنگی

همکاری هند و رژیم صهیونیستی تنها به حوزه نظامی محدود نمی‌شود.

بر اساس این گزارش، مذاکرات برای توافق تجارت آزاد میان هند و رژیم صهیونیستی ادامه دارد و دو طرف در زمینه‌های فناوری، کشاورزی، مدیریت آب و نوآوری نیز همکاری می‌کنند.

هند از تجربه رژیم صهیونیستی در توسعه کشاورزی مناطق خشک استفاده می‌کند و این رژیم نیز هر ساله میزبان هزاران کارگر و دانشجوی هندی است.

همچنین روابط فرهنگی و فکری میان دو طرف افزایش یافته است؛ به‌ویژه در میان جریان‌های ملی‌گرای هندو که تجربه صهیونیسم را الگویی برای ساخت دولت ملی مبتنی بر هویت دینی و فرهنگی می‌دانند.

در مقابل، رژیم صهیونیستی نیز تلاش کرده است که از طریق پروژه‌های فرهنگی و نمادین مانند ساخت مجسمه‌ای از پادشاه هندو «شیواجی» در یکی از شهرهای این رژیم، حضور فرهنگ هندی را در جامعه خود افزایش دهد.

انتقادها از نزدیکی هند و رژیم صهیونیستی

با وجود گسترش روابط، این نزدیکی در داخل هند نیز با انتقادهایی همراه شده است.

برخی دیپلمات‌های سابق و مخالفان دولت مودی معتقدند دولت هند به‌تدریج از میراث تاریخی حمایت از فلسطین فاصله گرفته است.

آنها همچنین می‌گویند سکوت دهلی‌نو در برابر عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در غزه و ایران، می‌تواند تصویر هند به‌عنوان کشوری مدافع حقوق بین‌الملل و حقوق ملت‌ها را تضعیف کند.

شراکتی که تثبیت شده است

منتقدان همچنین هشدار می‌دهند که گرایش فزاینده هند به رژیم صهیونیستی ممکن است به روابط این کشور با دیگر کشورهای خاورمیانه به‌ویژه ایران، آسیب بزند. ایران برای دهه‌ها شریک مهم هند در حوزه انرژی، تجارت و دسترسی به آسیای مرکزی بوده است.

با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند شراکت هند و رژیم صهیونیستی به اندازه‌ای تثبیت شده که حتی پس از پایان دوره سیاسی مودی و نتانیاهو نیز ادامه خواهد یافت. زیرا منافع راهبردی، اقتصادی و نظامی دو طرف بسیار گسترده شده و تهدیدهای امنیتی مشترک، پایه‌ای پایدار برای این رابطه ایجاد کرده است.

در نهایت، این گزارش نتیجه می‌گیرد که رژیم صهیونیستی، هند را یکی از قابل اعتمادترین شرکای خود در شرایط افزایش انتقادهای جهانی از سیاست‌هایش می‌بیند. در حالی که هند، رژیم صهیونیستی را شریکی می‌داند که فناوری نظامی پیشرفته و همکاری اطلاعاتی را بدون محدودیت‌های سیاسی گسترده فراهم می‌کند.

به این ترتیب، رابطه‌ای که چند دهه پیش محدود و محتاطانه بود، اکنون به یک شراکت راهبردی جامع تبدیل شده که انتظار می‌رود در سال‌های آینده نیز ادامه یافته و گسترش پیدا کند.

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