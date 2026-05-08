به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امور خارجه تایلند با انتقاد شدید از جنگ تحمیلی علیه ایران، تأکید کرد که این تجاوزگری اساساً نباید اتفاق می‌افتاد.

«سیهاساک فوآنگ‌کتکیو»، وزیر خارجه تایلند، در حاشیه نشست اضطراری سران «آسه‌آن» در فیلیپین که با محوریت مدیریت بحران در زنجیره‌های تامینی و سوخت شرق آسیا در نتیجه جنگ‌افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران برگزار شده گفت: این جنگ نباید در وهله اول رخ می‌داد. ما هنوز اهداف آن را نمی‌دانیم.

وی در ادامه خواستار تمدید آتش‌بس و تضمین تردد امن کشتی‌ها در تنگه هرمز شد.

به گزارش ای‌بی‌سی نیوز، سران کشورهای عضو «آسه‌آن» در نشست سالانه خود در جزیره سبو فیلیپین، با هشدار نسبت به تبعات جنگ تحمیلی علیه ایران، بر تدوین طرحی اضطراری برای تأمین امنیت سوخت و مواد غذایی منطقه تأکید کردند.

سران کشورهای عضو آسه‌آن که بیشتر نفت خود را از غرب آسیا تامین می‌کنند، برای مقابله با پیامدهای جنگ متجاوزانه آمریکایی-صهیونی علیه ایران، طرحی اضطراری برای زنجیره‌های تامینی سوخت و غذا تصویب کردند.

طرح اضطراری پیشنهادی آسه‌آن شامل اقداماتی نظیر به اشتراک‌گذاری ذخایر سوخت، برنامه‌ریزی برای شبکه برق منطقه‌ای، تنوع‌بخشی به منابع نفت خام، ترویج خودروهای برقی و بررسی فناوری‌های نوین از جمله انرژی هسته‌ای غیرنظامی است.

یکی از دغدغه‌های اصلی رهبران این کشورها، چگونگی انجام تخلیه گسترده بیش از یک میلیون شهروندان از منطقه غرب آسیا و خلیج فارس در صورت شعله‌ور شدن مجدد جنگ است.

گفتنی است حملات نظامی متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی از ۲۸ فوریه گذشته علیه ایران آغاز شده و به رغم آتش‌بس که فعلا در این جنگ اعمال شده تنش‌ها به‌ویژه در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد.

در نشست کوتاه‌ شده سران آسه‌آن که به دستور «فردیناند مارکوس جونیور»، رئیس‌جمهور فیلیپین با حذف تشریفات سنتی برگزار شده، قرار است موضوعات منطقه‌ای دیگر از جمله دریای چین جنوبی، بحران میانمار و مناقشه مرزی تایلند و کامبوج نیز بررسی شود.

