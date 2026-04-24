به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هرچه اختلال در تنگه هرمز طولانیتر شود، زنجیرهای که جنگ علیه ایران را به غذا و سفر پیوند میدهد گستردهتر میشود. تأخیر در تأمین کالاها در خلیج فارس تنها قیمت انرژی را افزایش نمیدهد، بلکه سوخت هواپیما در اروپا و آسیا و گاز پختوپز در هند را نیز تحت تأثیر قرار میدهد؛ تا جایی که جنگ علیه ایران بهتدریج از یک درگیری ژئوپلیتیکی به بحرانی معیشتی و فرامرزی تبدیل میشود.
از این منظر، دو گزارش بریتانیایی نشان میدهد چگونه فهرست قربانیان این جنگ از فرودگاهها تا آشپزخانهها در حال گسترش است.
هزینه جنگ برای مسافران
روزنامه «ایندیپندنت» در گزارشی به قلم «میرایا مرینو» بررسی کرده است که چگونه تبعات جنگ علیه ایران به صنعت هوانوردی جهانی سرایت کرده؛ جنگی که با جهش شدید قیمت سوخت هواپیما، شرکتهای هواپیمایی را به لغو پروازها، کاهش ظرفیت عملیاتی و افزایش قیمت بلیت و خدمات واداشته است.
این گزارش میگوید قیمت سوخت از حدود ۸۵ تا ۹۰ دلار برای هر بشکه، طی چند هفته به حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار رسیده است؛ ضربهای سنگین به صنعتی که سوخت در آن میتواند یکچهارم هزینههای عملیاتی را تشکیل دهد. به این ترتیب، موضوع دیگر صرفاً نوسان موقت بازار نیست، بلکه بحرانی است که مستقیماً بر بلیت، بار مسافران، برنامه پروازها و سودآوری شرکتها اثر گذاشته است.
اروپا در قلب این بحران قرار دارد. گزارش یادشده تأکید میکند حدود ۷۵ درصد سوخت هواپیمای اروپا از خاورمیانه تأمین میشود و همین مسئله، اختلال در تنگه هرمز را به تهدیدی مستقیم برای فرودگاهها و خطوط هوایی اروپا، تبدیل کرده است.
به همین دلیل، کمیسیون اروپا اقداماتی را برای بهبود توزیع سوخت میان کشورهای عضو مطرح کرده تا از کمبود احتمالی جلوگیری شود. مقامهای اروپایی پیشتر نیز نسبت به تابستانی دشوار، حتی در خوشبینانهترین سناریوها، هشدار داده بودند.
در سطح شرکتها، ایندیپندنت نوشت که شرکت لوفتهانزا اعلام کرده طی شش ماه، ۲۰ هزار پرواز را برای صرفهجویی در مصرف سوخت لغو خواهد کرد. رئیس یونایتد ایرلاینز نیز گفته قیمت بلیتها ممکن است بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یابد. در همین حال، شرکتهای دیگری در آسیا، اروپا، آمریکا و آفریقا نیز یا هزینههای اضافی وضع کردهاند، یا پروازها را کاهش دادهاند و یا پیشبینیهای مالی خود را پایین آوردهاند.
آنچه در این تصویر جلب توجه میکند، فقط حجم زیان شرکتها نیست، بلکه گستردگی جغرافیایی بحران است. فهرستی که ایندیپندنت ارائه کرده از ایر فرانس، کتی پاسفیک، دلتا و ساوثوست تا شرکتهایی در نیجریه، هند، کره جنوبی، استرالیا و ویتنام را در بر میگیرد. برخی پروازها را کاهش دادهاند، برخی هزینه سوخت یا بار را افزایش دادهاند و برخی هشدار دادهاند که ادامه این وضعیت سودآوری یا حتی بقای آنان را تهدید میکند.
به این ترتیب، مسافری که هزاران کیلومتر دور از خلیج فارس زندگی میکند، دیگر واقعاً از تبعات جنگ علیه ایران، دور نیست؛ زیرا آنچه برای رزرو بلیت، صندلی یا چمدان میپردازد، بخشی از هزینه روزانه این جنگ شده است.
هند؛ بحرانی که به سفره مردم رسید
چهره ملموستر این بحران شاید در گزارش «فایننشال تایمز» دیده شود؛ جایی که «کریس کای» درباره بحران گاز پختوپز در هند نوشته است.
او گزارش خود را با صحنهای کوچک اما معنادار آغاز میکند که غذایی به نام «دوسا» که در رستورانی در جنوب بمبئی کوچکتر و بیکیفیتتر از حد معمول سرو میشود. پیشخدمت عذرخواهی میکند و توضیح میدهد کشور با کمبود گاز پختوپز روبهروست؛ کمبودی که بسیاری از رستورانها را مجبور کرده به اجاقهای برقی، صفحات حرارتی و حتی زغال و هیزم روی بیاورند.
بر اساس این گزارش، جنگ علیه ایران بهشدت واردات گاز مایع نفتی هند را کاهش داده است؛ در حالی که این کشور حدود ۹۰ درصد واردات این سوخت را از خاورمیانه تأمین میکند و بیشتر این محمولهها نیز از تنگه هرمز عبور میکنند.
اما تأثیر بحران فقط به رستورانها محدود نیست. هند که دومین واردکننده بزرگ گاز مایع نفتی در جهان است، اکنون با بحرانی روبهرو شده که ابتدا خانوارها را هدف قرار داده است: صفهای طولانی برای دریافت سیلندر گاز، هجوم گسترده برای خرید اجاقهای القایی که بهسرعت از فروشگاهها و سایتهای اینترنتی نایاب شدند، در حالی که تنها ۵ درصد خانهها به شبکه گاز لولهکشی متصل هستند. خانوارها نیز بهطور معمول ۸۵ تا ۹۰ درصد مصرف این سوخت را تشکیل میدهند.
طبق این گزارش، دولت هند ناچار شده سهمیهبندی گاز برای مصرفکنندگان تجاری را اعمال کند و از مناطق دوردستی مانند آمریکا محمولههای جدید سفارش دهد، اما این اقدامات نتوانسته مانع تبدیل بحران به موضوعی سیاسی و حساس شود.
فایننشال تایمز تصویر گستردهتری نیز از بحران در هند ارائه میدهد که رستورانها و هتلها منوهای خود را کوچکتر کردهاند، سلفسرویسها گزینههای صبحانه و ناهار را کاهش دادهاند، فروشندگان کوچک غذا و چای به اجاقهای دیزلی روی آورده یا به دلیل هزینه بالای برق تعطیل شدهاند و کارگران روزمزد شهرها را ترک کردهاند؛ زیرا قیمتهای بازار سیاه آنان را فرسوده کرده است.
حتی کافههای لوکس در هند نیز در امان نماندهاند. این گزارش به تابلویی در یک کافه مشهور در پودوچری اشاره میکند که از مشتریان بابت توقف موقت فروش نان به دلیل کمبود گاز عذرخواهی کرده و اعلام کرده تعداد دفعات پخت روزانه تقریباً به نصف کاهش یافته است.
این بحران در هند حساسیت بیشتری دارد، زیرا در آستانه انتخاباتی مهم، دولت نارندرا مودی را تحت فشار قرار داده است. خود او نیز وضعیت را نگرانکننده توصیف کرده است.
این گزارش همچنین میگوید آنچه رخ داده، زنگ خطری برای کل هند است؛ کشوری که در مدت کوتاهی دو بار امنیت انرژی آن به چالش کشیده شد که نخست با اختلال در نفت روسیه و سپس با جنگ علیه ایران بوده است. به همین دلیل، روزنامه از تحلیلگران مؤسسه برنشتاین نقل کرده که حرکت به سمت گزینههای برقی دیگر یک انتخاب لوکس نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است.
در مقابل، دولت هند تلاش میکند با مقابله با احتکار و بازار سیاه، و تأکید بر اینکه هند همچنان جزیرهای از امنیت انرژی، دسترسی و توان خرید است، نگرانیها را کاهش دهد. اما صحنههای صفهای طولانی، آشپزخانههای خالی و سفرههای کوچکتر نشان میدهد آثار جنگ زودتر از پیامهای اطمینانبخش رسمی به مردم رسیده است.
جنگی که از طرفین خود فراتر رفته است
پیامدهای جنگ علیه ایران تنها به خطوط هوایی یا آشپزخانههای هند محدود نمیشود. در بریتانیا نیز گزارشهای تازه هشدار دادهاند که آثار آن به زندگی روزمره از افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت برخی داروهای رایج در انگلیس گرفته تا کاهش اعتماد خانوارها به دلیل نگرانی از موج جدید گرانی، رسیده است.
همزمان، افزایش هزینه سوخت، دهها یورو به قیمت بلیت پروازهای اروپایی افزوده و در صورت طولانی شدن بحران، برخی فرودگاهها را با خطر کمبود سوخت مواجه کرده است.
دامنه آسیبدیدگان همچنین به صنعت گردشگری در تایلند و سهمیهبندی سوخت در سریلانکا نیز رسیده است؛ موضوعی که نشان میدهد جنگ علیه ایران اکنون رخدادی است که آثار آن از داروخانه و آشپزخانه تا فرودگاه احساس میشود.
