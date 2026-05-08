به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس در واکنش به تعرضات و تحرکات نظامی اخیر آمریکا و متعاقبا لفاظی‌های سخیف مقامات آمریکایی درباره جمهوری اسلامی ایران، نوشت: خزیدن‌های شبانه و برچسب‌های ساده‌لوحانه‌ مانند «سیلی سبک»، نمی‌تواند بی‌آبرویی بزرگی را که محصول سوء محاسبه، حرص و طمع، بی‌مسئولیتی، قانون‌شکنی، و خودشیفتگی است، ترمیم کند.

وی ادامه داد: پیامدهای این ماجراجویی‌های هوس‌رانه و رفتارهای رذیلانه اکنون برای همه آشکار شده و توییت‌های آشفته و هذیان‌گونه دیگر هیچ تاثیری بر واقعیت‌ها نمی‌گذارد، هرچند برخی هرچه بیشتر در باتلاق خودساخته فرو می‌روند، در توجیه آن خلاق‌تر می‌شوند.

