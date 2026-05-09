کتاب »آناتومی یک آشوب« رونمایی شد

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۳
مراسم رونمایی از کتاب «آناتومی یک آشوب» در مصلی نماز جمعه مسجدسلیمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم رونمایی از کتاب «آناتومی یک آشوب» اثر حجج اسلام «یونس یوسفی» و «محمدجواد سعدی» به مناسبت هفته بزرگداشت معلّم، در مصلی نماز جمعه مسجدسلیمان برگزار شد.

در این مراسم، نویسنده ضمن توضیحاتی درباره روند نگارش کتاب، به معرفی بخش‌های مختلف و هدف از تدوین این اثر پرداخت.

در پایان نیز از نسخه تازه منتشر شده کتاب رونمایی شد و تعدادی از حاضران پرسش‌های خود را با نویسنده در میان گذاشتند و از نویسنده کتاب تقدیر بعمل آمد.

