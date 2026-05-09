فرماندار بندرلنگه: ۶ نفر در حمله به شناورهای ایرانی نزدیک خصب مفقود شدند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندار شهرستان بندرلنگه از مفقود شدن ۶ نفر در پی حمله جنگنده‌های آمریکایی به شناورهای ایرانی در نزدیکی بندر خصب عمان خبر داد.

فواد مرادزاده اظهار کرد: در حمله (پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت) جنگنده‌های آمریکایی به شناورهای باری و صیادی ایران در نزدیکی بندر خصب کشور عمان، ۶ نفر مفقود شدند.

وی افزود: در این حادثه ۶ فروند قایق متعلق به اهالی بندرمعلم از توابع بخش مرکزی شهرستان بندرلنگه هدف قرار گرفت که در مجموع ۲۰ نفر سرنشین داشتند.

فرماندار بندرلنگه با بیان اینکه در این حادثه تعدادی نیز مجروح شدند، تصریح کرد: ۶ نفر از سرنشینان مجروح شده‌اند که برای درمان به بیمارستان خصب منتقل شدند و حال عمومی آنان مساعد است و هم‌اکنون در یکی از مراکز درمانی عمان بستری هستند.

مرادزاده خاطرنشان کرد: سایر سرنشینان این شناورها نیز به سلامت بازگشته‌اند و پیگیری‌ها برای یافتن افراد مفقود شده ادامه دارد.

