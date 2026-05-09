به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شورای سیاسی ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین تأکید کرد که ساختار حاکم بزرگترین تهدید برای حال و آینده مردم بحرین، بهویژه در زمینه تحقق عدالت و حفظ هویت دینی و ملی کشور است.
در این بیانیه آمده است که حمد بن خلیفه و مجموعه حاکم، نماد جنگی برای پاکسازی و کوچ اجباری مردم بحرین هستند و آنچه در کشور جریان دارد، صرفاً یک توصیف سیاسی نیست بلکه پروژهای است که از زمان اشغال بحرین دنبال شده است.
ائتلاف ۱۴ فوریه خواستار تغییر اساسی در گفتمان و راهبردهای سیاسی شد و از جریانهای مخالف و نخبگان ملی خواست برای تدوین یک پروژه نجاتبخش با هدف تحقق آزادی و رهایی ملت بحرین با یکدیگر همکاری کنند.
در ادامه این بیانیه آمده است که تصمیم حکومت برای ورود به تقابل مستقیم با مردم، در چارچوب پیوند آن با پروژه آمریکایی ـ صهیونیستی و همزمان با جنگ مستقیم علیه ایران و محور مقاومت قابل ارزیابی است. این ائتلاف معتقد است حکومت بحرین پس از ناکامی در سیاستهای مبتنی بر ایجاد فتنههای داخلی، به این مسیر روی آورده است.
ائتلاف همچنین سیاستهای جاری را تلاشی برای تهیسازی هویت شهروندان از طریق فشارهای سازمانیافته، تغییر بافت جمعیتی و انحصار روایت تاریخی توصیف کرد و افزود: معادله تقابل اکنون روشنتر شده و سرنگونی حکومت به مطالبهای مردمی در برابر سلطه جهانی تبدیل شده است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که سلب تابعیت و کوچ اجباری بخشی از طرحی دوگانه برای نابودی ملت بحرین و واگذاری کشور به قدرتهای خارجی است، اما این سیاستها نخواهد توانست مخالفت مردم با حکومت را از بین ببرد.
ائتلاف ۱۴ فوریه در پایان، تهدیدهای حکومت درباره استقرار نیروهای نظامی در خیابانها را نشانه ناتوانی دانست و تأکید کرد مردم بحرین همچنان بر اصول انقلاب ۱۴ فوریه پایبند هستند و تحولات منطقهای میتواند در آینده بر اوضاع داخلی این کشور تأثیر بگذارد.
