به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه ای‌بی‌سی درباره آخرین رویدادهای مربوط به پاسخ ایران در مورد پیشنهاد آمریکا گزارش داد: واشنگتن هنوز پاسخ نهایی از ایران در مورد پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای که با هدف پایان دادن به جنگ تنظیم شده است، دریافت نکرده است.

طبق گزارش ای‌بی‌سی، مذاکرات در حال حاضر از طریق واسطه‌های مختلف در مورد پایان دادن به جنگ در جریان است.

این در حالی است که «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه عصر روز جمعه در حاشیه مراسم گرامیداشت شهید لاریجانی و فرزندش در مسجد امام صادق (ع) واقع در میدان فلسطین تهران در واکنش به سوالی در ارتباط با پاسخ ایران به طرح پیشنهادی آمریکا گفت: این موضوع کماکان در حال بررسی است و وقتی به نتیجه رسیدیم آن را اعلام می‌کنیم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد برخی اخبار مبنی بر مشخص کردن ضرب الاجل از سوی آمریکایی‌ها برای اینکه ایران به این طرح پاسخ دهد؟ اظهار کرد: همانطور که اشاره کردم این موضوع کماکان در حال بررسی است و ما کار خودمان را انجام می‌دهیم و به این ضرب‌الاجل‌ها توجهی نداریم.

در عین حال وال استریت ژورنال دیگررسانه آمریکایی ادعا کرد: مذاکرات آمریکا و ایران ممکن است هفته آینده در اسلام‌آباد از سر گرفته شود.

وال استریت ژورنال مدعی است: ایران برای اولین بار، آمادگی خود را برای بحث در مورد برنامه هسته‌ای خود ابراز کرده است.

این روزنامه نوشت: جزئیات مربوط به مدت زمان تعلیق غنی‌سازی یا خروج اورانیوم غنی‌شده هنوز مشخص نیست.

