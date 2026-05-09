یونیسف: مبارزه با پولیو در افغانستان و پاکستان همچنان نیازمند حمایت پایدار است

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) و شورای اسلامی غذا و تغذیه امریکا (IFANCA) با انتشار بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که تداوم حمایت از برنامه‌های واکسیناسیون و مبارزه با فلج اطفال در افغانستان و پاکستان برای ریشه‌کن شدن کامل این بیماری حیاتی است. این دو کشور همچنان تنها نقاطی‌اند که پولیو در آن‌ها به‌طور کامل محو نشده است.

مایکل جی. ناینهایس، رئیس یونیسف امریکا، گفت: «برای پایان‌دادن قطعی به پولیو به سه عنصر کلیدی نیاز داریم: اعتماد عمومی، دسترسی پایدار و سرمایه‌گذاری مداوم.» او افزود که هرگونه اختلال در برنامه‌های واکسیناسیون می‌تواند روند جهانی محو پولیو را با خطر مواجه کند.

در همین حال، داکتر محمد منیر چودری، رئیس IFANCA، با اشاره به گسترش همکاری‌های چندساله‌ی این نهاد با یونیسف گفت: «پشتیبانی از تغذیه سالم و برنامه‌های آگاهی‌دهی، نقش حیاتی در اثربخشی واکسن‌ها دارد.» او تأکید کرد که سوءتغذیه، به‌ویژه در کودکان، می‌تواند پاسخ بدن به واکسن را تضعیف کرده و روند محو بیماری را کند کند.

چودری همچنین نقش رهبران محلی، کارکنان صحی و نهادهای اجتماعی را در مقابله با اطلاعات نادرست و افزایش اعتماد مردم به واکسین‌ها بسیار مهم دانست و گفت این همکاری‌ها می‌تواند موانع فرهنگی و اجتماعی سرِ راه واکسیناتوران را کاهش دهد.

در بیانیه‌ی مشترک یونیسف و IFANCA آمده است که همکاری میان نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های محلی می‌تواند تضمین‌کننده‌ی حفاظت کودکان در برابر بیماری‌های قابل پیش‌گیری باشد و گامی تعیین‌کننده برای ریشه‌کن شدن نهایی پولیو در سطح جهان به شمار می‌رود.

