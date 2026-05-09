به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مجله آتلانتیک در گزارشی نوشت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، که جنگ با ایران را آغاز کرده بود، اکنون از طولانی‌شدن و پیچیده‌ترشدن درگیری به ستوه آمده و به دنبال پایان‌دادن به آن است؛ جنگی که به نوشتۀ این نشریه، بسیار دشوارتر و فرسایشی‌تر از تصورات اولیه کاخ سفید پیش رفته است.

نگرانی ترامپ از تبعات سیاسی و اقتصادی جنگ

بر اساس این گزارش، ترامپ در هفته‌های اخیر به جای ازسرگیری حملات گسترده، بارها مدعی «پیروزی» شده و مهلت‌های آتش‌بس را تمدید کرده است. آتلانتیک به نقل از مشاوران و نزدیکان ترامپ نوشت او به شدت نگران افزایش قیمت سوخت، افت محبوبیت در نظرسنجی‌ها و هزینه سیاسی جنگ برای جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای است.

این گزارش افزود دولت آمریکا این هفته طرح اسکورت کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را کنار گذاشت؛ زیرا بیم آن می‌رفت که این عملیات به درگیری‌های گسترده‌تر با ایران منجر شود.

تهران زیر بار شروط واشنگتن نرفت

آتلانتیک نوشت واشنگتن همچنان منتظر پاسخ تهران به یک یادداشت یک‌صفحه‌ای برای تمدید آتش‌بس است، اما ایران تاکنون حاضر نشده تحت شروط آمریکا به مذاکرات رسمی بازگردد. این گزارش تأکید کرد ترامپ معتقد است تقریباً هر توافقی را می‌تواند به عنوان یک «پیروزی سیاسی» معرفی کند، اما ایران در برابر فشارهای واشنگتن مقاومت کرده است.

به نوشتۀ آتلانتیک، مقام‌های ایرانی با وجود فشارهای اقتصادی ناشی از محاصرۀ دریایی، همچنان در برابر خواسته‌های آمریکا ایستادگی می‌کنند.

تردید کاخ سفید درباره ادامه درگیری

این گزارش همچنین فاش کرد ترامپ برخلاف مواضع علنی خود، در محافل خصوصی تمایلی به گسترش بیشتر جنگ ندارد. مقام‌های دولت آمریکا نگران کاهش ذخایر تسلیحاتی، افزایش تلفات و همچنین واکنش احتمالی ایران علیه متحدان منطقه‌ای واشنگتن از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی هستند.

آتلانتیک افزود ترامپ نمی‌خواهد پیش از دیدار برنامه‌ریزی‌شده خود با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در پکن، بحران با ایران تشدید شود؛ به‌ویژه آن‌که چین نسبت به اختلال در عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز ابراز نگرانی کرده است.

شکست «پروژه آزادی» در خلیج فارس

این گزارش همچنین از شکست عملیات دریایی موسوم به «پروژه آزادی» پرده برداشت؛ عملیاتی که هدف آن بازگرداندن حضور دریایی آمریکا در خلیج فارس تحت پوشش یک مأموریت به‌اصطلاح بشردوستانه در تنگه هرمز بود.

به نوشتۀ آتلانتیک، اگرچه چند کشتی در روز نخست از تنگه عبور کردند، اما پس از آن‌که نیروهای ایرانی به سمت کشتی‌های باری آتش گشودند و درگیری میان نیروهای دریایی ایران و آمریکا آغاز شد، این طرح به سرعت متوقف شد. همچنین چند متحد عرب آمریکا دسترسی واشنگتن به پایگاه‌ها و حریم هوایی خود را محدود کردند؛ زیرا نگران بودند هدف حملات تلافی‌جویانۀ ایران قرار گیرند.

