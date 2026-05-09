دیدار عمار الحکیم با نخست وزیر جدید عراق

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۵
رهبر جریان حکمت ملی عراق در دیدار با نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه بر لزوم تشکیل کابینه جدید عراق در موعد قانونی تاکید کرد.

 به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سیدعمار الحکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق با علی الزیدی نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه جدید عراق دیدار کرد.

  در این دیدار مسئله تشکیل کابینه در موعد قانونی و لزوم انتخاب وزیران باکفایت که بتوانند نهادهای دولتی را در این دوره حساس از تاریخ عراق مدیریت کنند، بررسی شد.

در این دیدار همچنین بر لزوم توجه به اولویت‌ها در در رأس آنها چالش‌های اقتصادی و رها شدن از اقتصاد تک محصولی و متنوع ساختن مسیرهای صادرات نفت عراق بررسی شد.

الحکیم و الزیدی همچنین درباره روابط عراق با کشورهای منطقه و جهان و ضرورت برقراری روابط متوازن با همه کشورها بر اساس منافع مشترک گفت‌وگو کردند. دوطرف همچنین بر بهره برداری از حمایت بین المللی و منطقه‌ای در مسیر تشکیل کابینه‌ای که بتواند انتظارات مردم عراق را برآورده کند، تاکید کردند.
