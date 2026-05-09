استنگل: توان مقاومت ایران فراتر از محاسبات کاخ سفید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ریچارد استنگل، دیپلمات اسبق ایالات متحده با استناد به ارزیابی‌های سازمان سیا اظهار داشت: ایران قادر است فشار و هزینه‌های بسیار بیشتری را تحمل کرده و برای مدت طولانی‌تری در برابر محاصره آمریکا دوام بیاورد.

وی با اشاره به آسیب‌دیدگی توان نظامی آمریکا افزود: در شرایطی که گزارش‌ها نشان می‌دهند دارایی‌های نظامی ایالات متحده بیش از آنچه دولت به طور رسمی اعلام کرده آسیب دیده‌اند، ایران از همان ابتدا بر این باور بود که توان تحمل فشار نظامی و اقتصادی بیشتری نسبت به آمریکا دارد.

استنگل تصریح کرد: تهران طی دو دهه تحریم، چنین شرایطی را تجربه کرده و آموخته است که چگونه با کمبودها و محدودیت‌ها کنار بیاید.

این دیپلمات سابق آمریکایی در پایان خاطرنشان کرد: معمولاً کشورها و ملت‌هایی که با تهدیدی وجودی روبه‌رو می‌شوند، ظرفیت تحمل سختی و مقاومت را بیش از دیگران پیدا می‌کنند و ایران در این زمینه بسیار مقاوم‌تر از محاسبات کاخ سفید ظاهر شده است.

..........................

پایان پیام