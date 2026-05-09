گزارش خبرگزاری العهد از موج بازداشت علمای شیعه در بحرین

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش‌ها، نیروهای امنیتی بحرین در جریان عملیات‌های جداگانه به منازل و مراکز علمی مذهبی یورش برده و شمار زیادی از روحانیون شیعه را بازداشت کرده‌اند. در میان بازداشت‌شدگان نام‌هایی چون شیخ محمود العلی، شیخ جاسم الخیاط، شیخ منصور المعت، شیخ راد السیطری، شیخ علی حمیدان، شیخ ایوب البهرانی و شیخ عیسی المن دیده می‌شود.

همچنین گزارش شده است که شیخ علی رحمه، شیخ حنی البینا، شیخ فضلی الزکی، شیخ علی المطنوی، شیخ قاضی السامک و شیخ محمدجواد الشیهابیحی نیز در ادامه این عملیات‌ها بازداشت شده‌اند. منابع محلی می‌گویند این بازداشت‌ها در چارچوب کمپینی گسترده علیه علمای شیعه در بحرین صورت گرفته است.

در میان افراد بازداشت‌شده همچنین نام شیخ جاسم المن، شیخ ردی القفس، شیخ حمید عشور، شیخ جمیل العلی، شیخ محمد الخرسی و شیخ صادق الفیه دیده می‌شود. گزارش‌ها حاکی است که شیخ علی السدی، از اساتید علوم دینی نیز در جریان این یورش‌ها بازداشت شده است.

از سوی دیگر، منابع خبری اعلام کردند که شیخ حسین المهروس، شیخ علی صند، صادق المالکی، شیخ علی نجی، حسین الکرانی و شیخ علی حسن الصیبای نیز در میان بازداشت‌شدگان قرار دارند. همچنین نیروهای امنیتی بحرین با یورش به منزل آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، محمدتقی و عبدالحکیم، دو فرزند وی را بازداشت کرده‌اند.

