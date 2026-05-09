رئیس شورای علمای شیعه پاکستان: مقاومت ایران در تاریخ ماندگار خواهد شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله سید ساجد علی نقوی رئیس شورای علمای شیعه پاکستان در پیامی به مناسبت نخستین سالگرد عملیات «بنیان مرصوص» اعلام کرد جنگ‌ها نه‌تنها راه‌حل مشکلات نیستند، بلکه خود منشأ بحران‌های تازه‌اند، اما زمانی که جنگ و تجاوز بر ملت‌ها تحمیل شود، دفاع از سرزمین مادری ضروری خواهد بود.

وی با دعا برای علو درجات جان‌باختگان راه دفاع از وطن گفت: پاکستان با پاسخ قاطع به هند در جریان درگیری‌های ماه مه گذشته، ثابت کرد که از قدرت دفاعی مستحکم و غیرقابل نفوذ برخوردار است.

نقوی همچنین با اشاره به تحولات منطقه افزود: جمهوری اسلامی ایران نیز در برابر جنگ و تجاوز صهیونیستی و استکباری ایستادگی شجاعانه‌ای از خود نشان داد؛ مقاومتی که در تاریخ ماندگار خواهد شد.

رئیس شورای علمای شیعه پاکستان تأکید کرد: اسلام‌آباد علاوه بر تقویت توان دفاعی، باید از نظر اقتصادی نیز قدرتمند شود و تا زمانی که وابستگی به نهادهای مالی بین‌المللی و فساد اقتصادی ادامه داشته باشد، تحقق رؤیای یک کشور قدرتمند ممکن نخواهد بود.

وی همچنین بر ضرورت تقویت وحدت ملی، توسعه علوم نوین و فناوری و آماده‌سازی نسل جوان برای مقابله با چالش‌های آینده تأکید کرد.

نقوی درباره وضعیت منطقه هشدار داد که جهان با پیامدهای بحرانی گسترده روبه‌رو است و اگر شرایط کنونی ادامه پیدا کند، تنش‌ها پیچیده‌تر خواهد شد.

وی راه‌حل بحران‌ها را گفت‌وگو و دیپلماسی دانست و تصریح کرد مذاکرات باید در فضایی آزاد و به‌دور از تهدید و فشار انجام شود، در غیر این صورت مشکلات عمیق‌تر خواهند شد.

