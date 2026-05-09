به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع)‌ _ ابنا _ جنبش حماس امروز در بیانیه‌ای، تشدید جنایات و نقض حقوق زنان اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی را به شدت محکوم کرد و درباره وضعیت بحرانی آنان هشدار داد.

این بیانیه، شرایط زنان اسیر را «جنایت جنگی و نقض آشکار تمامی میثاق‌ها و قوانین بین‌المللی، به ویژه کنوانسیون چهارم ژنو» توصیف کرده است.

جنبش حماس تاکید کرد که زنان اسیر فلسطینی با شکنجه‌های جسمی و روحی، حبس انفرادی، بی‌توجهی پزشکی عمدی، و محرومیت از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی مواجه هستند.

مقاومت فلسطین تاکید کرد: «ادامه بازداشت ۸۷ زن اسیر فلسطینی، از جمله زنان باردار، بیماران، و خردسالان، در شرایطی سخت که فاقد مراقبت‌های بهداشتی، غذای مناسب، و پیگیری پزشکی است، در کنار یورش‌های مکرر، بازرسی‌های تحقیرآمیز و سیاست بازداشت اداری بدون اتهامات روشن؛ چهره فاشیستی دولت اشغالگر و استفاده آن از سیستم زندان‌ها را به عنوان ابزاری برای سرکوب، انتقام و شکستن اراده ملت فلسطین آشکار می‌سازد.»

همچنین، پیگرد و بازداشت زنان فلسطینی به دلیل نظرات یا پست‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی، به عنوان تأییدی بر «تشدید سیاست تروریسم سازمان‌یافته‌ای» که "دولت نتانیاهو، جنایتکار جنگی"، علیه ملت فلسطین اعمال می‌کند، ارزیابی شده است.

حماس، از سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و انسانی بین‌المللی، و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، درخواست کرد تا برای مستندسازی فوری این جنایات، اعمال فشار برای آزادی تمامی زنان اسیر، و پاسخگو کردن سران اشغالگر در قبال جنایات مستمرشان علیه ملت و زنان اسیر فلسطینی، دست به اقدام عاجل بزنند.

