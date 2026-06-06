هلند؛ شورای شهر روتردام خواستار پاسخگویی درباره حمله به مسجد شد/اعتراف پلیس به قصور در رسیدگی

در پی حمله به مسجد «مولانا» در شهر روتردام (Rotterdam)، دومین شهر بزرگ هلند در غرب این کشور، شورای شهر این شهر با درخواست حزب «دِنک» جلسهای فوقالعاده برگزار کرد. در این نشست، پلیس اذعان کرد که نحوه ارزیابی تماس اضطراری مربوط به این حادثه «میتوانست متفاوت و بهتر باشد».
حمله شبانه به مسجد پس از مراسم عید قربان
این حادثه در منطقه «دِلفسهاون» (Delfshaven) روتردام و در شب جمعۀ اخیر رخ داد. بر اساس گزارشها، شش مرد با پرتاب بطریهای آبجو و مخروطهای ترافیکی پلاستیکی به دیوار موزاییکی مسجد آسیب وارد کردند و اقدامات هتاکانه و شنیع دیگر که بهدلیل رعایت موازین و احترام مخاطبین ابنا از پوشش آن معذوریم. این در حالی بود که ساعاتی پیش از آن، مراسم پایان سهروزه عید قربان در این مسجد برگزار شده و هنگام حادثه نیز تعدادی از نمازگزاران در داخل ساختمان حضور داشتند.
به گزارش رسانههای محلی، دوربینهای مداربسته این اقدامات را ثبت کردهاند. حاضران چندین بار با شماره اضطراری ۱۱۲ تماس گرفتند، اما زمانی که پلیس به محل رسید، مهاجمان با تاکسی محل را ترک کرده بودند!
اعتراف به ارزیابی نادرست تماس اضطراری
خانم «کارولا اسخاوتن» (Carola Schouten)، شهردار روتردام، در جلسه شورا اعلام کرد نخستین تماس از سوی مسجد در سامانه پلیس بهعنوان «تخریب» ثبت شده و بهعنوان حمله به یک مسجد ارزیابی نشده است. وی تصریح کرد که پلیس در جلسهای که او نیز حضور داشته، پذیرفته است این موضوع باید به شکل دیگری مدیریت میشد!
شهردار این اقدام را «کاملاً غیرقابل قبول و ارعابآمیز» توصیف کرد و از دیدار خود با هیئت امنای مسجد به همراه مسئولان پلیس خبر داد.
موج پیامهای نفرتپراکنانه
در جریان این نشست، «سرکان سویتکین» (Serkan Soytekin)، عضو شورای شهر از حزب «دِنک»، شماری از پیامهای توهینآمیز و ضداسلامی را که پس از درخواست برگزاری جلسه دریافت کرده بود، قرائت کرد. به گفته وی، بیش از یکصد پیام حاوی عبارات نفرتآمیز علیه مسلمانان ارسال شده است.
سویتکین این حادثه را «بزدلانه و جلوهای از نفرت علیه مسلمانان» خواند و آن را بخشی از الگویی گستردهتر از تهدید و ارعاب مسلمانان در هلند دانست. وی اعلام کرد علیه برخی از ارسالکنندگان این پیامها شکایت رسمی ثبت خواهد کرد.
بحث درباره امنیت مساجد
در این جلسه، درخواستهایی برای اتخاذ تدابیر مشخص جهت افزایش امنیت مساجد مطرح شد. با این حال، شهردار اعلام کرد تنها در صورت وجود اطلاعات مشخص درباره تهدید مستقیم، اقدامات حفاظتی ویژه اجرا خواهد شد. وی افزود گفتوگوهایی با اتحادیههای مساجد درباره راهکارهای تقویت احساس امنیت در جامعه اسلامی در جریان است و نتایج آن پس از تابستان اعلام میشود.
شهردار روتردام همچنین از اقدام به شکایت علیه پیامهای نفرتآمیز حمایت کرد و تأکید کرد چنین رفتارهایی نباید در جامعه عادیسازی شود.
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