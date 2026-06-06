هندسه جدید قدرت برپایه تضعیف مقاومت شکل نخواهد گرفت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ علی اکبر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل تاکید کرد: اعتراف رسانه‌های غربی (رویتر و گاردین) به نیاز ترامپ به توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز گویای شکست دکترین تهدید ایران و پیروزی اقتدار مقاومت است.



اما خطای استراتژیک بزرگتر را آنهایی مرتکب می‌شوند که در منطقه به سراب سازش دل خوش کرده‌اند. معماری جدید هندسه قدرت برپایه تضعیف مقاومت قهرمان شکل نخواهد گرفت، خوش خیالی دیپلماتیک هزینه سنگینی دارد و صلح پایدار از درون موازنه قدرت میروید نه از دل سراب تعهدات بی پشتوانه.

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