مسلمانان در یک صف واحد برای مقابله با تجاوز به غزه و ایران بایستند

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ شیخ احمد الخلیلی مفتی عمان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه عزیز را به شدت محکوم میکنیم.
وی افزود: از همه مسلمانان میخواهیم که در یک صف واحد در مقابله با تجاوز به نوار غزه و ایران و همه سرزمینهای اسلامی بایستند.
مفتی عمان اضافه کرد: امت اسلامی امت واحده است و این اتحاد باید در ایستادگی در برابر تجاوز، پشتیبانی از یکدیگر در راه حق و نابودی باطل تبلور یابد، خداوند برای یاری و نصرت بندگانش کافی است
