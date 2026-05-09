مسلمانان در یک صف واحد برای مقابله با تجاوز به غزه و ایران بایستند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ شیخ احمد الخلیلی مفتی عمان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه عزیز را به شدت محکوم می‌کنیم.

وی افزود: از همه مسلمانان می‌خواهیم که در یک صف واحد در مقابله با تجاوز به نوار غزه و ایران و همه سرزمین‌های اسلامی بایستند.

مفتی عمان اضافه کرد: امت اسلامی امت واحده است و این اتحاد باید در ایستادگی در برابر تجاوز، پشتیبانی از یکدیگر در راه حق و نابودی باطل تبلور یابد، خداوند برای یاری و نصرت بندگانش کافی است

.....

پایان پیام/ ۲۱۸