مفتی عمان:

مسلمانان در یک صف واحد برای مقابله با تجاوز به غزه و ایران بایستند

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۵
کد مطلب: 1812058
مفتی عمان در پیامی خواستار اتحاد مسلمانان در مقابله با تجاوزهای رژیم صهیونیستی در همه سرزمین‌های اسلامی شد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ شیخ احمد الخلیلی مفتی عمان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه عزیز را به شدت محکوم می‌کنیم.

وی افزود: از همه مسلمانان می‌خواهیم که در یک صف واحد در مقابله با تجاوز به نوار غزه و ایران و همه سرزمین‌های اسلامی بایستند.

مفتی عمان اضافه کرد: امت اسلامی امت واحده است و این اتحاد باید در ایستادگی در برابر تجاوز، پشتیبانی از یکدیگر در راه حق و نابودی باطل تبلور یابد، خداوند برای یاری و نصرت بندگانش کافی است

