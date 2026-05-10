به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ برنامه‌های مراسم هفته جاری مسجد مقدس جمکران، از سه‌شنبه تا جمعه (۲۲ تا ۲۵ اردیبهشت) با قرائت دعای توسل، ندبه و کمیل همراه است.

دعای توسل با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین فرحزاد و قرائت دعا توسط سیدعلی حسینی‌نژاد، از ساعت ۲۰ سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت برگزار می‌شود.

دعای کمیل با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین یزدی و نوای سید مصطفی میرداماد، پنج‌شنبه ۲۴ اردیبهشت، پس از نماز جماعت مغرب و عشاء برگزار می‌شود.

دعای ندبه این هفته نیز جمعه، ۲۵ اردیبهشت از ساعت ۶ صبح با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی‌مطلق و نوای محمد ایرانی برپاست.

در روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت؛ مراسم این هفته در عصر جمعه با مراسم استغاثه به حضرت ولیعصر(عج)، قرائت صلوات ضراب اصفهانی و زیارت آل یاسین پایان می‌یابد.

