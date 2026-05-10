به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «دیوید روزنبرگ» نویسنده در مقالهای که در وبسایت روزنامه اسرائیلی هاآرتص منتشر شده، میگوید که اسرائیل دیگر از نظر اقتصادی و سیاسی توان تحمل آنچه او اشتیاق بنیامین نتانیاهو برای جنگهای بیپایان مینامد را ندارد.
به گفته او، تحولی که نتانیاهو پس از عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ رقم زد، اسرائیل را به سمت وضعیت آمادهباش جنگی دائمی سوق داده است؛ وضعیتی که اقتصاد و جامعه اسرائیل را فرسوده کرده و آینده این رژیم را با چالشهای سنگین روبهرو ساخته است.
روزنبرگ اشاره میکند که دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا با وجود تمایل اولیه به تقابل با ایران بهسرعت خطر درگیر شدن در یک جنگ طولانی را درک کرد و تلاش کرد سطح مداخله آمریکا را کاهش دهد. اما به گفته او، نتانیاهو دقیقاً مسیر معکوس را طی میکند و تمایل بیشتری به گسترش عملیات نظامی و آمادگی دائمی برای دورهای جدید درگیری دارد.
تغییر بنیادین
نویسنده میگوید که نتانیاهو پیش از عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر بهعنوان سیاستمداری شناخته میشد که از جنگهای طولانی پرهیز میکرد و عملیاتهای کوتاه و سریع را ترجیح میداد؛ عملیاتی که به تسویهحسابهای سیاسی ختم شود و هزینه کمتری برای اسرائیل داشته باشد. او به خوبی میدانست که اقتصاد اسرائیل توان تحمل جنگهای فرسایشی را ندارد و ارتش این رژیم متکی به نیروهای ذخیره نیز برای جنگهای طولانی طراحی نشده است.
اما روزنبرگ تأکید میکند که این رویکرد پس از جنگ کنونی بهطور کامل تغییر کرده است. او به ادامه حملات اسرائیل به بیروت و همچنین تمایل اعلامنشده نتانیاهو برای حمله دوباره به ایران، اشاره میکند.
به نوشته او، نتانیاهو با وجود نزدیک به سه سال جنگ با حماس، حزبالله و ایران، هنوز به آنچه پیروزی کامل مینامد دست نیافته و تهدیدهای راهبردی اسرائیل نیز از بین نرفتهاند. با این حال، او همچنان سیاستی را دنبال میکند که اسرائیل را در وضعیت آمادهباش دائمی نگه میدارد، حتی اگر جنگ فعال وجود نداشته باشد.
فشار مالی سنگین
روزنبرگ میگوید هزینه جنگها برای اقتصاد اسرائیل بسیار سنگین شده است. به گفته او، دو سال نخست جنگ پیش از عملیات «شیر خروشان» حدود ۱۲۰ میلیارد دلار هزینه داشته است. همچنین جنگ اخیر علیه ایران دستکم ۱۲ میلیارد دلار هزینه اضافی نظامی و غیرنظامی برای اسرائیل، ایجاد کرده است؛ رقمی که احتمالاً کمتر از واقعیت است.
او اضافه میکند که با وجود آتشبس در لبنان، هزینههای نظامی اسرائیل ادامه دارد؛ زیرا این رژیم همچنان بخشهایی از جنوب لبنان را اشغال کرده، در غزه عملیات نظامی انجام میدهد، در سوریه حضور دارد و در کرانه باختری نیز فعالیتهای نظامی ادامه دارد.
به گفته او، تنها هزینه نیروهای ذخیره رژیم اسرائیل، بسیار سنگین است و هر ۱۰ هزار سرباز ذخیره ماهانه حدود ۱۰۹ میلیون دلار برای این رژیم، هزینه دارد. در حالی که برنامه سال ۲۰۲۶ ارتش اسرائیل حضور ۴۰ هزار نیروی ذخیره را پیشبینی کرده بود، اما اکنون این رقم به حدود ۱۰۰ هزار نفر رسیده است.
چرا اقتصاد اسرائیل هنوز تاب آورده است؟
روزنبرگ سه دلیل برای دوام نسبی اقتصاد اسرائیل در برابر جنگها ذکر میکند که این دلایل شامل تجربه شرکتهای اسرائیلی در شرایط جنگی، شوک روانی ناشی از عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر که جنگ را به موضوع بقا تبدیل کرد و در نهایت حمایت مالی آمریکا از اسرائیل که بخش بزرگی از هزینهها را پوشش داده است.
اما او هشدار میدهد که این هزینهها در آینده از طریق افزایش مالیات یا کاهش خدمات عمومی مانند آموزش و بهداشت آشکار خواهد شد.
پیامدهای بینالمللی
این مقاله تأکید میکند که پیامدهای جنگ دائمی برای اسرائیل، تنها اقتصادی نیست، بلکه جایگاه بینالمللی این رژیم بهویژه در آمریکا را نیز تضعیف کرده است. کاهش حمایت افکار عمومی آمریکا حتی در میان جمهوریخواهان و جریانهای مذهبی انجیلی از اسرائیل نیز مشاهده میشود.
روزنبرگ هشدار میدهد این روند ممکن است بر کمکهای نظامی آینده آمریکا به اسرائیل تأثیر بگذارد. او به طرحهایی در سنای آمریکا اشاره میکند که حتی توسط برخی دموکراتها برای محدود کردن فروش سلاح به اسرائیل حمایت شدهاند.
در پایان، مقاله اشاره میکند که نتانیاهو خود نیز احتمال کاهش کمکهای آمریکا به اسرائیل پس از ۲۰۲۸ را پذیرفته است؛ موضوعی که فشار مالی بیشتری بر اسرائیل وارد خواهد کرد.
به گفته نویسنده، بدهی عمومی اسرائیل از حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی قبل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به حدود ۶۹ درصد در سال ۲۰۲۵ رسیده است و در صورت ادامه سیاستهای کنونی، ممکن است تا ۸۱ یا حتی ۸۳ درصد افزایش یابد.
