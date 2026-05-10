گزارش امسو از افزایش بازداشت و بدرفتاری با مهاجران افغانستان در پاکستان

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ سازمان حمایت از رسانههای افغانستان (امسو) در گزارش تازهای از افزایش موارد بازداشت خودسرانه، بدرفتاری و اخراج اجباری مهاجران افغانستان در پاکستان خبر داده و گفته است که این مهاجران با نقض گسترده حقوق انسانی روبهرو هستند.
بر اساس این گزارش، از سال ۲۰۲۳ میلادی تاکنون بیش از ۳.۴ میلیون مهاجر افغانستان از پاکستان و ایران اخراج یا به افغانستان بازگردانده شدهاند؛ روندی که نگرانیهای جدی درباره وضعیت انسانی و حقوقی آنان ایجاد کرده است.
در این گزارش آمده است که ۶۸.۳ درصد از اشتراککنندگان در نظرسنجی امسو تجربه بازداشت یا زندانی شدن را داشتهاند. همچنین ۹۶.۴ درصد از افرادی که بازداشت شدهاند گفتهاند در زمان بازداشت با انواع بدرفتاری جسمی و روانی روبهرو شدهاند.
امسو افزوده است که ۸۵.۷ درصد از مهاجران برای جلوگیری از بازداشت یا رهایی از زندان مجبور به پرداخت پول شدهاند؛ موضوعی که نشاندهنده گسترش اخاذی و فساد در روند برخورد با مهاجران عنوان شده است. همچنین بیش از ۷۲ درصد افراد بازداشتشده گفتهاند که بدون طی مراحل قضایی و قانونی، بیش از ۴۸ ساعت در بازداشت نگهداری شدهاند.
به گفته این سازمان، هیچیک از افراد پیش از اخراج، ارزیابی خطر یا بررسی قضایی دریافت نکردهاند؛ موضوعی که میتواند با اصول و معیارهای حقوق بینالملل در زمینه حمایت از پناهجویان در تضاد باشد.
این گزارش با همکاری سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCT) تهیه شده و در ماه مارچ ۲۰۲۶ به کمیته منع شکنجه سازمان ملل متحد ارائه شده است.
در همین حال، افزایش فشار بر مهاجران افغانستان در پاکستان نشاندهنده سختتر شدن سیاستهای مهاجرتی اسلامآباد در قبال پناهجویان افغانستانی عنوان میشود؛ روندی که به باور نهادهای حقوق بشری میتواند بحران انسانی و بیثباتی اجتماعی را در منطقه تشدید کند. این در حالی است که بسیاری از مهاجران افغانستان همچنان شرایط بازگشت امن و پایدار به کشور خود را ندارند.
