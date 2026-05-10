حمله انتحاری و بمبگذاری در شمال غرب پاکستان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حمله انتحاری به یک ایستگاه پلیس در شمال غربی پاکستان ۲ کشته برجای گذاشت.

این حمله انتحاری در حالی روی داده که یک حمله با بمب خودرویی یک ایستگاه پلیس در پاکستان را هدف قرار داد و پس از آن، مأمورانی که به محل حادثه شتافتند، در کمین افتادند و درگیری‌ها ادامه یافت.

مقامات امنیتی گزارش دادند که در حمله به ایستگاه پلیس در شمال غربی پاکستان در روز شنبه، حداقل سه افسر پلیس کشته شدند.

این حمله که شامل یک بمب چسبیده به خودرو بود، با کمین برای افسرانی که به منظور حمایت از همکاران خود به محل حادثه شتافتند، دنبال شد.

سجاد خان، یک مقام پلیس، گفت که احتمال می‌رود بیشتر ۱۵ افسری که در ایستگاه پلیس، واقع در حومه بانو، مشغول انجام وظیفه بودند، کشته شده باشند و افزود که ایستگاه به طور کامل ویران شده است.

وی افزود که درگیری هنوز ادامه دارد و میزان کامل خسارات تا پایان عملیات مشخص نخواهد شد.

یک مقام پلیس دیگر که خواست نامش فاش نشود، گفت: «تروریست‌ها ابتدا با یک بمب خودرویی به ایستگاه پلیس حمله و سپس افراد مسلح به ایستگاه حمله نموده و به سمت افسران آتش گشودند.»

وی افزود: «سایر پرسنل نیروی انتظامی برای کمک به پلیس اعزام شدند، اما تروریست‌ها برای آنها کمین کردند و باعث تلفاتی شدند.»

منابع پلیس اعلام کردند که شبه‌نظامیان در این حمله از پهپاد استفاده کرده‌اند.

آمبولانس‌هایی از سازمان‌های امدادی و بیمارستان‌های غیرنظامی به محل حادثه اعزام شدند و در بیمارستان‌های دولتی بانو وضعیت اضطراری اعلام شد.

یک ائتلاف مسلح معروف به ائتلاف مجاهدین مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.

