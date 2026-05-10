به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ علامه مهدی نجا احمد الصمیدعی، مفتی جمهوری عراق در پیامی به حجاج بیت‌الله الحرام، ضمن تأکید بر جایگاه والای حج در اسلام برای مسلمانان و به ویژه مردم ایران آرزوی سربلندی و پیروزی کرد.

علامه مهدی نجا احمد الصمیدعی، مفتی جمهوری عراق در پیامی به زائران خانه خدا نوشت: ای عازمان بیت‌الله الحرام؛ در آغاز از خداوند متعال برای شما توفیق مسئلت می‌کنم و امیدوارم حجتان مقبول، گناهانتان آمرزیده و بازگشتتان همراه با امنیت و سلامت باشد. پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «حج مقبول هیچ پاداشی جز بهشت ندارد».

وی در ادامه پیام خود، نوشت: همچنین در روایات بخاری و مسلم از ابوهریره نقل شده است که رسول خدا (ص) فرمودند: «عمره تا عمره کفاره گناهان میان آن دو است و حج مقبول پاداشی جز بهشت ندارد».

در روایتی از ترمذی نیز آمده است: «عمره تا عمره، گناهان میان آن دو را می‌پوشاند و حج مبرور پاداشی جز بهشت ندارد». در منابع سنن (به ‌جز ابو داود) روایت شده است: «حج و عمره را پی‌درپی انجام دهید، چراکه این دو فقر و گناهان را از میان می‌برد، همان‌گونه که آهنگر ناخالصی‌های آهن و طلا را می‌زداید».

ای حجاج بیت‌الله الحرام، مبادا شیطان‌های جن و انس در کار شما تردید ایجاد کنند و دل‌هایتان را دچار سستی سازند یا شما را به سمت کافران متمایل کنند.

مفتی علامه مهدی نجا احمد الصمیدعی در پیام خود از خداوند متعال خواست که مسلمانان را در همه‌جا، به ‌ویژه در جمهوری اسلامی ایران، پیروز و سربلند گرداند؛ کشوری که بیش از ۷۵ میلیون مسلمان در آن زندگی می‌کنند.

وی افزود: حق مسلمان بر برادر مسلمانش آن است که او را یاری کند و حداقل یاری، دعا کردن در حق نیازمند در غیاب اوست.

در پایان این پیام آمده است: ای حجاج بزرگوار، از اسلام، تصویری نو در جهان ارائه دهید که پرچم آن اتحاد باشد. خداوند شما را بیامرزد، حجتان را بپذیرد و ما را نیز از دعای خیر خود فراموش نکنید.

پیش از این شماری از علمای شیعه و مفتیان اهل سنت عراق و پاکستان در پیام‌هایی جداگانه از حجاج بیت الله الحرام برای ادای اعمال عبادی حج به نیابت از رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای(ره) دعوت کردند.

..............................

پایان پیام/ 167