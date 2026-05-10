به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که آرشیو ملی افغانستان در سال ۱۴۰۴ خورشیدی روند دیجیتالسازی، ترمیم و نگهداری اسناد و آثار تاریخی کشور را به گونه گسترده ادامه داده است.
این وزارت با نشر خبرنامهای اعلام کرد که در جریان سال جاری، ۷۴۱ جلد کتاب، ۲۳۲ نسخه خطی، ۳۵۸ فرمان تاریخی و یک نسخه نسبنامه در آرشیو ملی دیجیتالسازی شده است.
بر اساس اطلاعات ارائهشده، همچنان ۸۳۰ جلد کتاب، ۶۰ نسخه خطی و چهار فرمان تاریخی در بخش ترمیم و صحافت مورد بازسازی قرار گرفته است. در همین مدت، ۳۲ نسخه خطی تازه نیز به آرشیو ملی سپرده شده است.
وزارت اطلاعات و فرهنگ هدف از این اقدامات را حفاظت از میراث مکتوب کشور، جلوگیری از آسیبدیدگی نسخههای ارزشمند تاریخی و فراهمسازی دسترسی بهتر پژوهشگران، محققان و علاقهمندان به منابع تاریخی و فرهنگی عنوان کرده است.
به گفته این وزارت، ادامه روند دیجیتالسازی اسناد تاریخی میتواند در حفظ آثار کهن کشور نقش مهمی ایفا کند و زمینه استفاده گستردهتر از این منابع را برای نسلهای آینده فراهم سازد.
................
پایان پیام/
نظر شما