به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نندا ایوالیست، کاردار سفارت اندونزی در کابل در دیدار با خیرالله خیرخواه، وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست افغانستان، با تأکید بر توسعه و تحکیم روابط فرهنگی میان دو کشور، وعده دیجیتال سازی کتابخانه عمومی افغانستان را نیز داد.

بر اساس اعلام دفتر مطبوعاتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در این دیدار، کاردار سفارت اندونزی، مبارزه با استعمار و کسب استقلال را از شباهت‌های دو کشور دانست و روابط دو کشور را مبتنی بر این شباهت‌ها دانست.

وی همچنین از تداوم حمایت‌های کشورش در عرصه فرهنگی اطمینان داده و وعده داد که اندونزی در آینده نزدیک تجهیزات فنی برای دیجیتال‌سازی کتابخانه‌ عمومی کابل را فراهم خواهد کرد و مجموعه‌ای از کتاب‌ها را نیز جهت تقویت منابع این کتابخانه اهدا خواهد نمود.

وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان نیز نقش فرهنگ را در نزدیکی ملت‌ها و استحکام روابط میان کشورها حیاتی خواند و با اشاره به لزوم اصلاح فکری نسل جوان، آن‌ها را آینده‌سازان کشور دانست.

وی همچنین خواهان افزایش همکاری‌های فرهنگی در سطحی گسترده‌تر شد و به‌طور خاص، بر لزوم تعامل میان اندونزی و نهادهای فرهنگی افغانستان، چون موزه ملی و آرشیو ملی افغانستان تأکید کرد.

