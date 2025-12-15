به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست افغانستان اعلام کرد که کمیته تخصصی این وزارت، نشستی برای ترمیم و بازسازی خانقاه پدر مولانا جلال‌الدین محمد بلخی در استان بلخ برگزار کرده است.

در این نشست، موسسه تیکا (آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه) طرحی برای بازسازی خانقاه و ایجاد پارکی برای بهسازی منطقه اطراف آن ارائه داد.

مسئولان امر، این پروژه بخشی از تلاش‌های مشترک برای حفظ میراث فرهنگی افغانستان دانسته و تأکید کردند که حفظ و ترمیم استاندارد آثار تاریخی و فرهنگی، از وظایف اصلی دولت به شمار می‌رود و همه اقدامات باید با رعایت اصالت تاریخی انجام شود.

خانقاه بهاءالدین ولد پدر مولانا، سال‌هاست که نیاز به مرمت دارد و ترکیه پیشتر تعهداتی برای بازسازی آن داده بود و نشست اخیر نشان‌دهنده پیشرفت در همکاری با تیکا است که بیش از هزاران پروژه فرهنگی در افغانستان اجرا کرده و این بار بر میراث مولانا تمرکز دارد.

گفتنی است بازسازی این مکان تاریخی می‌تواند به توسعه گردشگری فرهنگی در بلخ کمک کند و باعث افزایش جذب توریست به این استان باستانی افغانستان شود.

.........

پایان پیام/