به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها بر اثر خسارت‌های جنگ اخیر، لوازم و وسایل منزل خود را از دست داده‌اند، خیریه حضرت رقیه (س) با همکاری گروه‌های مردمی، مجموعه‌ای از کارگاه‌های جهادی را به‌منظور جمع‌آوری، اصلاح، و تأمین لوازم ضروری خانه‌ها راه‌اندازی کرده است.

حسین صمدیان، مدیر عامل این خیریه، درباره هدف پویش گفت:«سال‌ها خدمت ما در حوزه تهیه جهیزیه آسان برای نوعروسان، امروز در قالب مأموریتی گسترده‌تر ادامه دارد؛ بازسازی خانه‌هایی که امید در آن‌ها خاموش شده است. همانطور که جهاد در تمام عرصه‌ها، از فرهنگی و مردمی گرفته تا دیپلماسی و رسانه، فعال است، نباید میدان اقتصادی را فراموش کنیم. ما با این پویش، هم به رشد و رونق کارخانه‌های تولید داخلی کمک می‌کنیم و هم دست در دست هم، وسایل نو و ضروری برای خانه‌های ویران شده می‌سازیم. هر وسیله‌ای که دوباره سر جایش قرار می‌گیرد، یعنی بازگشت آرامش به یک خانواده و تقویت چرخه‌های اقتصادی کشور.»

وی با اشاره به استقبال گسترده مردم افزود: «از ابتدای آغاز پویش، بیش از ۲۰ گروه جهادی از شهرهای مختلف برای جمع‌آوری لوازم و کمک‌های مردمی اعلام آمادگی کرده‌اند. حتی برخی خیرین متعهد شده‌اند کل وسایل خانه چند خانواده را تأمین نمایند.»

گفتنی است این طرح فراتر از بازسازی فیزیکی منازل است؛ تلاشی است برای بازگرداندن کرامت انسانی، امید به زندگی و تقویت اقتصاد داخلی.

پویش خیریه حضرت رقیه (س) الگویی از هم‌دلی ملی است که می‌تواند نشان دهد در سخت‌ترین دوران نیز مردم ایران دست در دست هم می‌گذارند تا زندگی جریان یابد.

به گفته مسئولان خیریه، این پروژه در سه مرحله اجرا می‌شود:

۱)شناسایی خانه‌های آسیب‌دیده از طریق گزارش مردمی و پایگاه‌های جهادی

۲)جمع‌آوری و بازسازی لوازم منزل ضروری (از یخچال و اجاق تا وسایل خواب و فرش)

۳)تجهیز و تحویل با حضور داوطلبان و خیرین

برای معرفی خانه‌های آسیب‌دیده یا اعلام آمادگی برای کمک (نقدی یا غیرمالی)، علاقه مندان می‌توانند به وب‌سایت www.ekraam.com مراجعه کنند.

