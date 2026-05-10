به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ با فرارسیدن ۲۳ ذیالقعده، سالروز شهادت حضرت علی بن موسیالرضا (ع) بنا بر یکی از روایات تاریخی و روز زیارتی مخصوص آن حضرت، پرچم گنبد منور رضوی، از صبح روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشتماه به مدت دو روز از رنگ سبز به رنگ مشکی، تغییر خواهد یافت.
در این آیین که با حضور خادمان بارگاه منور رضوی برگزار میشود، پرچم سبز گنبد مطهر پایین آورده شده و پرچم سیاه عزا به نشانه سوگواری و تعظیم این مناسبت، بر فراز گنبد طلایی حرم مطهر امام رضا (ع)، به اهتزاز درخواهد آمد.
تغییر رنگ پرچم گنبد منور، یکی از آیینهای معنوی و دیرینه در حرم مطهر رضوی است که در مناسبتهای سوگواری اهلبیت (ع) انجام میشود و جلوهای از ارادت خادمان و زائران به ساحت مقدس امام هشتم شیعیان، به شمار میرود.
همچنین در این ایام و هم زمان با فضای سوگواری حاکم بر حرم مطهر رضوی، آیین سنتی نقارهزنی اجرا نخواهد شد.
