به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ حجت الاسلام دکتر سعید جازاری، رئیس دانشگاه بین المللی اهل بیت(ع) در پیامی ارتحال مرجع عالیقدر شیعیان آیت الله العظمی فیاض را تسلیت گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
«اذا ماتَ العالِمُ ثُلِمَ فی الإسلامِ ثُلمةٌ لا یَسدُّها شیء.»
رحلت عالم جلیلالقدر و فقیه گرانمایه، مرحوم حضرت آیتالله العظمی حاج شیخ اسحاق فیاض (اعلیالله مقامه الشریف)، را به ساحت منور حضرت حجت بن الحسن العسکری ارواحنا فداه، حوزههای علمیه، مقلدان و ارادتمندان آن مرجع وارسته تسلیت عرض میکنیم.
آن فقیه بااخلاص سالیان متمادی در مکتب اعلام نجف اشرف، بهویژه در محضر درس استادالمراجع، مرحوم آیتالله العظمی خویی قدسسره، تلمذ نمود و با مجاهدت علمی و معنوی به مراتب عالی اجتهاد نائل آمد. از برجستهترین ویژگیهای علمی آن شخصیت کمنظیر، احاطه عمیق بر مبانی اصولی و مسلک استنباطی استاد بزرگوارش، مرحوم آیتالله خویی، بود؛ احاطهای که ثمره آن در قالب تقریرات گرانسنگ از افاضات معظمله جلوهگر شد و از زمان انتشار تاکنون، از مستندات و منابع دروس خارج فقهای عصر به شمار میآید.
در کنار مقام رفیع علمی، اتصاف آن فقیه ربانی به مکارم اخلاق، اهتمام به تربیت شاگردان برجسته، و پایبندی به زیّ زهد، سادهزیستی و دوری از ظواهر دنیوی، الگویی شایسته برای طالبان علم و سالکان طریق عبودیت بود.
روح بلندش متعالی و مشمول الطاف اولیای الهی باد.
عاش سعیداً و مات سعیداً.
عید غدیر خم مطابق خرداد ماه ۱۴۰۵
سعید جازاری معموئی
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