  1. صفحه اصلی
  2. اخبار مجمع

پیام تسلیت رئیس دانشگاه اهل‌بیت(ع) در پی رحلت آیت‌الله فیاض

۱۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۱:۱۷
کد مطلب: 1822927
پیام تسلیت رئیس دانشگاه اهل‌بیت(ع) در پی رحلت آیت‌الله فیاض

رئیس دانشگاه بین المللی اهل بیت(ع) در پیامی ارتحال مرجع عالیقدر شیعیان آیت الله العظمی فیاض را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ حجت الاسلام دکتر سعید جازاری، رئیس دانشگاه بین المللی اهل بیت(ع) در پیامی ارتحال مرجع عالیقدر شیعیان آیت الله العظمی فیاض را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

«اذا ماتَ العالِمُ ثُلِمَ فی الإسلامِ ثُلمةٌ لا یَسدُّها شیء.»
رحلت عالم جلیل‌القدر و فقیه گرانمایه، مرحوم حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ اسحاق فیاض (اعلی‌الله مقامه الشریف)، را به ساحت منور حضرت حجت بن الحسن العسکری ارواحنا فداه، حوزه‌های علمیه، مقلدان و ارادتمندان آن مرجع وارسته تسلیت عرض می‌کنیم.
آن فقیه بااخلاص سالیان متمادی در مکتب اعلام نجف اشرف، به‌ویژه در محضر درس استادالمراجع، مرحوم آیت‌الله العظمی خویی قدس‌سره، تلمذ نمود و با مجاهدت علمی و معنوی به مراتب عالی اجتهاد نائل آمد. از برجسته‌ترین ویژگی‌های علمی آن شخصیت کم‌نظیر، احاطه عمیق بر مبانی اصولی و مسلک استنباطی استاد بزرگوارش، مرحوم آیت‌الله خویی، بود؛ احاطه‌ای که ثمره آن در قالب تقریرات گرانسنگ از افاضات معظم‌له جلوه‌گر شد و از زمان انتشار تاکنون، از مستندات و منابع دروس خارج فقهای عصر به شمار می‌آید.

در کنار مقام رفیع علمی، اتصاف آن فقیه ربانی به مکارم اخلاق، اهتمام به تربیت شاگردان برجسته، و پایبندی به زیّ زهد، ساده‌زیستی و دوری از ظواهر دنیوی، الگویی شایسته برای طالبان علم و سالکان طریق عبودیت بود.
روح بلندش متعالی و مشمول الطاف اولیای الهی باد.  

عاش سعیداً و مات سعیداً.
عید غدیر خم مطابق خرداد ماه ۱۴۰۵ 
سعید جازاری معموئی

......

پایان پیام/ ۲۱۸

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha