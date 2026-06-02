به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست ویژه «صدها سال جنایت؛ از کشتار بومیان تا فاجعه میناب» با حضور «نیکلاس کن اوکیف»، تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا و فعال حقوق بشر، در سالن جلسات خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) – ابنا در مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) قم برگزار شد.

اوکیف در ابتدای سخنان خود، به معرفی پیشینه خود پرداخت. وی گفت: من متولد ۲۱ ژوئیه ۱۹۶۹ در ناپا، کالیفرنیا، در خانواده‌ای ایرلندی‌تبار به دنیا آمدم. روز تولد من مصادف است با روزی که فرود روی ماه را جعل کردند. محل زندگی من در نزدیکی منطقه‌ای بود که به مراسم شیطان‌پرستی و قربانی کردن کودکان معروف است.

کن اوکیف در ادامه معرفی خود گفت: پدرم از کارکنان شرکت‌های دیجیتال دره سیلیکون بود و به عنوان یک نابغه شناخته می‌شد که فشارهای سنگینی را تحمل می‌کرد. این فشارها نهایتاً منجر به جدایی پدر و مادرم شد.

وی افزود: مادرم با عشق و تلاش بی‌وقفه، همه چیز را برای من فراهم کرد تا بتوانم پتانسیل خودم را شکوفا کنم.

اوکیف ادامه داد: در ۱۹ سالگی پس از ورود به نیروی دریایی آمریکا به عنوان تفنگدار خدمت کردم و در جنگ خلیج فارس (۱۹۹۱) حضور یافتم. فکر می‌کردم دارم برای بهترین کشور دنیا خدمت می‌کنم. اما به مرور متوجه شدم که سیستم نظامی آمریکا بر پایه دروغ و جنایت بنا شده است. من به دلیل سرپیچی از دستورات غیرقانونی و ایستادگی در برابر اشتباهات، از ارتش اخراج و مجازات شدم.

اوکیف افزود: در دوران خدمت، با سوءاستفاده از قدرت توسط فرماندهان مواجه شدم که اولین طعم تلخ بی‌عدالتی را به من چشاند. همین تجربیات اولیه بود که بذر تردید نسبت به سیاست‌های امپریالیستی و جنگ‌طلبانه آمریکا را در ذهنم کاشت.

اوکیف در ادامه گفت: پس از خروج از ارتش، به تدریج از سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا فاصله گرفتم. در سال ۲۰۰۱، پاسپورت آمریکایی خود را آتش زدم و تابعیت ایالات متحده را رسماً رد کردم. این اقدام نمادین، آغاز زندگی جدید من در خارج از آمریکا و تبدیل شدنم به صدایی برای انتقاد از امپریالیسم غربی بود.

تصویر دروغین رسانه‌های غربی از ایران

اوکیف در پاسخ به سوال خبرنگار درباره تفاوت تصویر رسانه‌های غربی از ایران با واقعیت، گفت: من بار اول نیست که به ایران آمدم. ۱۵ سال پیش اولین بار به ایران سفر کردم و این پنجمین سفری است که به ایران دارم. تصویری که فاکس نیوز و سی‌ان‌ان از ایران ساخته‌اند، کاملاً دروغ است. آنها می‌گویند زنان در ایران تحت ستم هستند، اما من در خیابان‌های تهران زنان آزاد و فعال دیدم که در دانشگاه‌ها و عرصه‌های اجتماعی حضور پررنگی دارند. تفاوت ایران با آمریکا در این است که زنان ایرانی کرامت انسانی خود را حفظ کرده‌اند.

وی افزود: در فرهنگ غربی، زنان به کالا تبدیل شده‌اند و از طریق فیزیک خود کسب درآمد می‌کنند، اما در ایران زنان در دانشگاه‌ها اکثریت را تشکیل می‌دهند و آزادی فعالیت‌های سازنده دارند. زیباترین چیز در زنان، مادر شدن و تربیت فرزند است، اما جامعه غربی این زیبایی را حذف کرده است.

شکست آمریکا در جنگ با ایران

اوکیف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ اخیر علیه ایران تصریح کرد: آمریکا در این جنگ شکست خورده است. نه تنها از لحاظ نظامی و استراتژیک، بلکه از لحاظ اخلاقی نیز این جنگ یک فاجعه برای آمریکا بود. ایران به دنیا نشان داد که چگونه می‌توان با ایمان، ایستادگی و برنامه‌ریزی دقیق، در برابر بزرگترین قدرت نظامی جهان ایستاد.

وی افزود: ایران بدون داشتن بمب هسته‌ای، در مقابل قدرت‌های هسته‌ای ایستاد و این بزرگترین درس برای دنیاست. شما نیازی به سلاح کشتار جمعی ندارید؛ ایمان، اتحاد و مقاومت، قدرتمندترین سلاح‌ها هستند.

وی ابراز داشت: حتی اگر ترامپ اعلام پیروزی کند، همه دنیا می‌دانند که واقعاً چه اتفاقی افتاده است. ایران از لحاظ تاکتیکی و استراتژیک به طور کامل موفق شده و آمریکا را شکست داده است.

اوکیف درباره محبوبیت ترامپ گفت: نظرسنجی‌ها توسط موسسات یهودی برگزار می‌شود و محبوبیت واقعی ترامپ از ۳۰ درصد هم کمتر است. رسانه‌های بزرگ آمریکا، مالکان، سردبیران و خبرنگارانشان همه یهودی هستند و جهت حرکت رسانه‌ها را تعیین می‌کنند.

وی افزود: آمریکا از ۲۵۰ سال پیش با جنایت و خونریزی شروع شده است. ایرلندی‌ها جزو اولین دسته‌هایی بودند که به عنوان برده به آمریکا برده شدند. تاریخ آمریکا عجین با قتل‌عام و به بردگی کشیدن است.

جنایت میناب؛ نماد وحشیگری صهیونیستی-آمریکایی

این فعال حقوق بشر با اشاره به فاجعه مدرسه «شجره طیبه» میناب گفت: وقتی تصاویر کودکان شهید میناب را دیدم، قلبم شکست. این جنایت با موشک‌های تاماهاوک انجام شد که در آریزونا ساخته می‌شوند. قربانی کردن کودکان در آیین‌های شیطان‌پرستی، جشن شیطان است و قطعات بدن کودکان در آسمان، همان چیزی است که شیطان‌پرستان جشن می‌گیرند.

وی در ادامه با اشاره به حضور مردم در خیابان‌ها و تظاهرات حماسی گفت: من در ایران صحنه‌هایی دیدم که در هیچ کجای دنیا نظیر ندارد. وقتی موشک به نزدیکی مردم اصابت می‌کند، آنها فرار نمی‌کنند؛ بلکه الله‌اکبر می‌گویند و محکم‌تر می‌ایستند. شما نمی‌ترسید از اینکه بمیرید، اما اسرائیلی‌ها با اولین موشک مانند موش‌های کثیف به پناهگاه‌ها فرار می‌کنند.

آمادگی برای نبرد با اسرائیل

اوکیف با صدای بلند و قاطع اعلام کرد: من آماده‌ام در کنار نیروهای جبهه مقاومت برای نابودی اسرائیل وارد عمل شوم. اسرائیلی‌ها کودک‌کش هستند و وجود آنان تهدیدی برای تمام بشریت است. اگر امروز فرصت پیدا کنم، اسلحه به دست می‌گیرم و راهی فلسطین می‌شوم.وی درباره همسر و فرزندانش گفت: همسر من و بچه‌هایم فلسطینی هستند. ما بارها تهدید شدیم، اما این موضوع برای من اهمیتی ندارد. من می‌خواهم اسرائیل از بین برود و خانواده‌ام بتوانند به سرزمین اجدادی خود بازگردند.

وی یحیی السنوار، فرمانده مقاومت فلسطین را یکی از قهرمانان خود خواند و گفت: "او درس مقاومت داد و یکی از فرماندهان من است. شهادت او الهام‌بخش است."»

دشمن مشترک ایران و مردم آمریکا

اوکیف خطاب به مردم ایران گفت: مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر دولت و سیستم حاکم، نه مردم آمریکا. من خود یک آمریکایی هستم و می‌دانم که مردم کشورم نیز قربانی سیاست‌های صهیونیستی هستند. تنها تفاوت میان ما و شما این است که شما از ابتدا جلوی نفوذ صهیونیست‌ها ایستادید، اما ما به آنها اجازه دادیم وارد خانه‌مان شوند و الآن این غده سرطانی، آمریکا را از درون دارد می‌خورد.

وی با انتقاد از سکوت کشورهای اسلامی و حتی خودش گفت: همه ما باید از خودمان خجالت بکشیم. سه سال است که جلوی چشم ما کودکان هر روز کشته می‌شوند و ما کاری نمی‌کنیم. من اولین کسی هستم که می‌گویم تمام کاری که از دستمان برمی‌آمد، نکردیم.

اوکیف با اشاره به رفتار انسانی ایران در مقابل جنایت‌های آمریکا گفت: اگر ملت آمریکا این کارها را با شما کرده بودند، ملت ایران سرشار از تنفر می‌شد، اما من به عنوان یک آمریکایی می‌بینم که ملت ایران تفکیک می‌کند میان کسانی که عامل این حملات بودند و مردم عادی آمریکا. این برخورد محبت‌آمیز شماست که در سراسر دنیا می‌درخشد.

فعال ضدجنگ تأکید کرد: "زندگی زود می‌گذرد، مهم قلب انسان است که باید آزاد باشد. قلب نباید در تسخیر شیاطین آمریکایی و اسرائیلی قرار گیرد. آزاد بیندیشید."»

این تفنگدار سابق آمریکایی گفت: می‌دانم وقتی به آمریکا برگردم، یا کشته می‌شوم یا بازداشت می‌شوم. اما برنامه دارم که حتی بعد از مرگم، صدای مقاومت ادامه پیدا کند. من از خدا می‌خواهم که مرا در بهشت بپذیرد، اما می‌دانم که کارهایم تضمین‌کننده نیست و باید راهم را ادامه دهم تا به جایگاه حقیقی برسم.

وی افزود: من مغرور نیستم که فکر کنم نمی‌توانم شکست بخورم، اما بی‌عقل هم نیستم که خودم را بیهوده در معرض خطر قرار دهم. به صورت تاکتیکی و هدفمند خطر می‌کنم، چون معتقدم برخی ارزش‌ها ارزش این را دارند که آدم برایشان جان بدهد.

بخش پایانی سخنان اوکیف خطاب به مردم آمریکا:

اوکیف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت اقدام قاطعانه مردم آمریکا علیه ساختارهای قدرت در این کشور، اظهار داشت: زمان آن فرا رسیده است که مردم آمریکا در برابر آنچه بر کشورشان می‌گذرد، واکنش نشان دهند. باید همبسته و متحد شوند، به سوی پایتخت حرکت کرده، نهادهای حاکمیتی را به چالش بکشند و عوامل خیانتکار را که کشور را در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده‌اند، محاکمه و مجازات کنند.

وی با تأکید بر اینکه این فراخوان به معنای دعوت به خشونت نیست، تصریح کرد: این یک وظیفه میهنی است. کسانی که کشور را اداره می‌کنند، با سیاست‌های خود زمینه‌ساز کشته‌شدن هزاران آمریکایی و شهروندان دیگر کشورها شده‌اند. آنان به سوگندی که در بدو ورود به قدرت یاد کرده‌اند، خیانت کرده‌اند.

اوکیف افزود: اسرائیل باید نابود شود. مردم آمریکا باید ابتدا نفوذ اسرائیل را از درون نظام خود ریشه‌کن کنند و سپس در سطح منطقه‌ای، این رژیم را از میان بردارند. این آخرین فرصت برای نجات آمریکا است. فرصتی که جنگ ایجاد کرده، فرصتی که ایران و جبهه مقاومت فراهم ساخته‌اند. شکاف‌های درونی رژیم صهیونیستی و تزلزل ساختار آن، راه را برای اقدام قاطعانه هموار کرده است.

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