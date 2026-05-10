اعلام ویژه برنامه‌های ایام زیارتی امام رضا(ع) در حرم مطهر رضوی

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۶
اعلام ویژه برنامه‌های ایام زیارتی امام رضا(ع) در حرم مطهر رضوی

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی، ویژه برنامه‌های این آستان به مناسبت ایام زیارتی امام رضا (ع) را تشریح کرد

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  حجت‌الاسلام حسین شریعتی‌نژاد اظهارکرد: هم زمان با فرا رسیدن بیست و سوم ماه ذی القعده؛ روز زیارتی امام رضا(ع) که به روایاتی روز شهادت این امام غریب نیز هست، ویژه برنامه‌هایی با عنوان«در محضر رئوف» و با محوریت رواق امام خمینی(ره)، در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: این ویژه برنامه‌ها از شامگاه یکشنبه بیستم اردیبهشت بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء با قرائت زیارت امین‌الله توسط مداح و ذاکر آل‌الله، علی ملائکه آغاز می‌شود و در ادامه خطیب نام‌آور، حجت‌الاسلام اسماعیل رمضانی به ایراد سخنرانی می‌پردازد.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی ابراز کرد: در این ویژه برنامه همچنین فرازهای زیارت جامعه کبیره توسط سید مهدی میرداماد قرائت می‌شود و مرثیه سرایی و ذکر مصیبت آل‌الله توسط این مداح دلسوخته از دیگر برنامه‌های این مراسم خواهد بود.

وی افزود: ویژه برنامه «در محضر رئوف» در روز دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت از ساعت ۹ صبح با قرائت زیارت جامعه کبیره توسط سید محمود صفاتی آغاز می‌شود و در این مراسم همچنین زائران حریم ملکوتی رضوی میهمان منبر سخنرانی و بیان فضایل امام رضا(ع) از لسان آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد خواهند شد. 

حجت‌الاسلام شریعتی‌نژاد عنوان کرد: قرائت زیارت امام رضا(ع) و مرثیه سرایی توسط عباس حیدرزاده و سخنرانی خطیب توانمند، حجت‌الاسلام مرتضی آقا تهرانی از دیگر برنامه‌های روز زیارتی امام رضا(ع) در حرم مطهر رضوی است.

وی ادامه داد: در این روز با فضیلت همچنین زیارت جامعه کبیره ساعت ۱۷:۰۰ و قبل از اذان مغرب توسط مداح اهل بیت(ع) مهدی سروری قرائت می‌شود و پس از اجرای برنامه اذانگاهی و اقامه نماز مغرب و عشا، در ساعت ۱۹:۳۰ زائران حریم ملکوتی رضوی هم نوا با علی ملائکه زیارت امین‌الله را، زمزمه خواهند کرد.

 معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی، خاطرنشان کرد: سخنرانی حجت‌الاسلام رمضانی و قرائت حدیث شریف کسا با نوای حسین کاتب از دیگر بخش‌های ویژه برنامه «در محضر رئوف»، هم زمان با شام بیست و سه ذی القعده،خواهد بود.
 
