به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام حسین شریعتی‌نژاد اظهارکرد: هم زمان با فرا رسیدن بیست و سوم ماه ذی القعده؛ روز زیارتی امام رضا(ع) که به روایاتی روز شهادت این امام غریب نیز هست، ویژه برنامه‌هایی با عنوان«در محضر رئوف» و با محوریت رواق امام خمینی(ره)، در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: این ویژه برنامه‌ها از شامگاه یکشنبه بیستم اردیبهشت بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء با قرائت زیارت امین‌الله توسط مداح و ذاکر آل‌الله، علی ملائکه آغاز می‌شود و در ادامه خطیب نام‌آور، حجت‌الاسلام اسماعیل رمضانی به ایراد سخنرانی می‌پردازد.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی ابراز کرد: در این ویژه برنامه همچنین فرازهای زیارت جامعه کبیره توسط سید مهدی میرداماد قرائت می‌شود و مرثیه سرایی و ذکر مصیبت آل‌الله توسط این مداح دلسوخته از دیگر برنامه‌های این مراسم خواهد بود.

وی افزود: ویژه برنامه «در محضر رئوف» در روز دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت از ساعت ۹ صبح با قرائت زیارت جامعه کبیره توسط سید محمود صفاتی آغاز می‌شود و در این مراسم همچنین زائران حریم ملکوتی رضوی میهمان منبر سخنرانی و بیان فضایل امام رضا(ع) از لسان آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد خواهند شد.

حجت‌الاسلام شریعتی‌نژاد عنوان کرد: قرائت زیارت امام رضا(ع) و مرثیه سرایی توسط عباس حیدرزاده و سخنرانی خطیب توانمند، حجت‌الاسلام مرتضی آقا تهرانی از دیگر برنامه‌های روز زیارتی امام رضا(ع) در حرم مطهر رضوی است.

وی ادامه داد: در این روز با فضیلت همچنین زیارت جامعه کبیره ساعت ۱۷:۰۰ و قبل از اذان مغرب توسط مداح اهل بیت(ع) مهدی سروری قرائت می‌شود و پس از اجرای برنامه اذانگاهی و اقامه نماز مغرب و عشا، در ساعت ۱۹:۳۰ زائران حریم ملکوتی رضوی هم نوا با علی ملائکه زیارت امین‌الله را، زمزمه خواهند کرد.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی، خاطرنشان کرد: سخنرانی حجت‌الاسلام رمضانی و قرائت حدیث شریف کسا با نوای حسین کاتب از دیگر بخش‌های ویژه برنامه «در محضر رئوف»، هم زمان با شام بیست و سه ذی القعده،خواهد بود.



