وزارت اطلاعات: دو هسته تروریستی وابسته به موساد متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت اطلاعات اعلام کرد: با مجاهدتهای خاموش سربازان گمنام امام زمان(عج) و با بهرهگیری از گزارشهای مردمی، عوامل دو هستهی عملیاتی وابسته به سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی و یک مزدور که قصد انتقال اطلاعات یکی از مراکز نظامی به خارج از کشور را داشت در ۶ استان کشور بازداشت شدند و یک نفر از تروریستها در درگیری مسلحانه، به هلاکت رسید.
در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است: تیم عملیاتی چهار نفره وابسته به موساد در استان آذربایجانغربی که در حال ایجاد آمادگی برای انجام عملیات تروریستی در استانهای آذربایجانغربی و تهران بود، پیش از هر اقدامی شناسایی و متلاشی شد. تیم مذکور که با دریافت پول از موساد در چند مرحله، درصدد انجام عملیات تروریستی علیه برخی مراکز حساس و اماکن دولتی و نیز ترور یک فرد در تهران بود، تحت کنترل اطلاعاتی ادارهکل اطلاعات استان آذربایجانغربی و سازمان اطلاعات استان تهران قرار گرفت. در عملیات دستگیری متهمین با توجه به مقاومت مسلحانه عوامل مزبور، یک نفر از مزدوران به هلاکت رسید و سه نفر دیگر بهنامهای «شاپور-ع»، «سیاوش-خ» و «محمد-ش» بازداشت شدند.
این اطلاعیه میافزاید: با رصدهای اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداراتکل اطلاعات استانهای کرمان و البرز یک هسته عملیاتی دیگر دشمن کودککش صهیونیست، در مرحله انجام شناسایی برای اقدام تروریستی علیه نیروهای نظامی کشور، شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند. تاکنون سه نفر از اعضای این هسته تروریستی به نامهای: «احسان-ن»، «امید-ش» و «مرتضی-ا» بازداشت و از مخفیگاه آنها مقادیر قابل توجهی سلاح و ابزارهای جاسوسی کشف شد. از جمله کشفیات عبارتند از: سه دستگاه ریزپرنده همراه با خودروی مخصوص حمل و نقل، سه قبضه کلت کمری با صدا خفهکن، یک قبضه وینچستر، یک قبضه تفنگ دوربیندار، مقادیر زیادی مهمات و گلولههای ذیربط، چند دستگاه بیسیم برد بلند دستی و خودرویی، دستگاه گیرندهی استارلینک، جلیقههای ضد گلوله و ...
در بخشی از این اطلاعیه آمده است: بهدنبال رصدهای به عمل آمده توسط ادارهکل اطلاعات استان قزوین، یک وطنفروش به نام «مسعود-ت» که قصد داشت اطلاعات طبقهبندی شده یکی از مراکز نظامی را از کشور خارج نماید، در یکی از مرزهای شمالی کشور، شناسایی و بازداشت شد. این عنصر خائن با دسترسی به حافظههای بعضی مراکز نظامی، قصد انتقال اطلاعات به یک سرویس جاسوسی را داشت که با الطاف الهی و تلاشهای سربازان گمنام امام زمان(عج) از اقدام خائنانه او پیشگیری به عمل آمد.
بر اساس این اطلاعیه، ضمن تشکر مجدد از مردم بزرگوار برای ارائه گزارشهای مردمی، همچنان تقاضا میشود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات(۱۱۳) یا درگاههای رسمی این وزارت، در پیام رسانهای ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja113@ (با تیک آبی) گزارش فرمایند.
