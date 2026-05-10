به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کوهنورد فلسطینی «مصطفی سلامه» برای ششمین بار تلاش خود برای صعود به قله اورست را آغاز کرده است؛ صعودی که این بار با هدف جمعآوری کمک مالی برای کودکان غزه انجام میشود. رسانه «میدل ایست آی» گزارش داده است که سلامه در این برنامه قصد دارد ۱۰ میلیون دلار برای بنیاد خیریه بریتانیایی «الخیر» جمعآوری کند تا صرف برنامههای درمانی و حمایت روانی از کودکان غزه شود.
صعودی برای حمایت از کودکان غزه
مصطفی سلامه تاکنون پنج بار برای فتح بلندترین قله جهان تلاش کرده که سه مورد از آنها موفقیتآمیز بوده است. او در جریان این صعودها توانسته حدود هشت میلیون دلار برای امور خیریه جمعآوری کند؛ کمکهایی که به تحقیقات سرطان و همچنین صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اختصاص یافته است.
تلاشهای پیشین برای فتح اورست و فعالیتهای خیریه
این کوهنورد ۵۶ ساله ریشه فلسطینی دارد. خانواده او در سالهای ۱۹۴۸ و ۱۹۷۶ از فلسطین آواره شدند. سلامه دوران کودکی خود را در اردن و کویت گذراند و سپس به بریتانیا مهاجرت کرد.
او در سالهای نخست زندگی در بریتانیا بهعنوان نظافتچی در سفارت اردن و سپس ظرفشوی در یک رستوران کار میکرد تا بتواند هزینه تحصیل خود را فراهم کند. سلامه بعدها در دانشگاهی در اسکاتلند در رشته مدیریت و صنعت مهمانداری تحصیل کرد.
خوابی که با اذان بر فراز اورست مسیر زندگیاش را تغییر داد
مصطفی سلامه تا سال ۲۰۰۴ هیچ تجربهای در ورزشهای سخت و ماجراجویانه نداشت، اما به گفته خودش، خوابی مسیر زندگی او را تغییر داد. او گفته است: «خودم را دیدم که بر فراز بلندترین نقطه جهان اذان میگویم و نماز میخوانم.» نخستین تلاش او برای صعود به اورست در سال ۲۰۰۵ و دومین تلاشش در سال ۲۰۰۷ ناکام ماند، اما سرانجام در سال ۲۰۰۸ موفق شد به قله اورست برسد.
سلامه در سال ۲۰۱۶ کتابی با عنوان «رویاهای یک پناهنده» منتشر کرد و در سال ۲۰۲۲ نیز موفق به دریافت مدرک دکتری از دانشگاه ملکه مارگارت در ادینبرو شد. او اکنون در نیمه مسیر صعود به اورست قرار دارد و میگوید که فعالیتهای «ناوگان پایداری» الهامبخش ادامه راه او بوده است.
