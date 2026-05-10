گزارش سرلشکر عبداللهی از آمادگی‌های نیروهای مسلح به محضر فرمانده کل قوا

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۹
کد مطلب: 1812322
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) در شرفیابی به محضر حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، فرماندهی کل قوا گزارشی از آمادگی‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی امنیتی و مرزبانی کشور، وزارت دفاع و بسیجیان قهرمان تقدیم نمودند.

 به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در این گزارش اظهار کرد: آحاد رزمندگان اسلام به لحاظ روحیه رزم آمادگی دفاعی و هجومی، طرح‌های راهبردی و تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز برای مقابله با اقدامات خصمانه دشمنان آمریکایی - صهیونی از آمادگی بالایی برخوردار هستند و در صورت هرگونه خطای راهبردی، تعرض و تجاوز از سوی آنان با سرعت عمل، پرشدت و پرقدرت با آن برخورد خواهند نمود.

وی از سوی آحاد رزمندگان اسلام و نیروهای مسلح به فرمانده معظم کل قوا مد ظله العالی اطمینان داد که با تبعیت کامل از فرامین معظم له تا پای جان و تا آخرین نفس از آرمان های انقلاب اسلامی، سرزمین عزیزمان ایران، حاکمیت و منافع ملی و ملت غیرتمند و شجاع ایران دفاع نموده و دشمنان خبیث، کینه توز و متجاوز را از نیات پلید و تجاوزکارانه خود پشیمان خواهند نمود.

در این دیدار فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، ضمن قدردانی از آحاد رزمندگان سلحشور و شجاع و نیروهای مسلح مقتدر کشور، به دنبال تدابیر قبلی خود در طول جنگ تحمیلی سوم (جنگ رمضان) که در پرتو عنایات الهی پیروزی های شگفت انگیزی را بدنبال داشت و دشمنان را در دستیابی به اهداف پلیدشان ناکام گذاشت تدابیر جدید و راهگشایی برای تداوم اقدامات و مقابله مقتدرانه با دشمنان را ابلاغ فرمودند.

