به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در این گزارش اظهار کرد: آحاد رزمندگان اسلام به لحاظ روحیه رزم آمادگی دفاعی و هجومی، طرح‌های راهبردی و تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز برای مقابله با اقدامات خصمانه دشمنان آمریکایی - صهیونی از آمادگی بالایی برخوردار هستند و در صورت هرگونه خطای راهبردی، تعرض و تجاوز از سوی آنان با سرعت عمل، پرشدت و پرقدرت با آن برخورد خواهند نمود.

وی از سوی آحاد رزمندگان اسلام و نیروهای مسلح به فرمانده معظم کل قوا مد ظله العالی اطمینان داد که با تبعیت کامل از فرامین معظم له تا پای جان و تا آخرین نفس از آرمان های انقلاب اسلامی، سرزمین عزیزمان ایران، حاکمیت و منافع ملی و ملت غیرتمند و شجاع ایران دفاع نموده و دشمنان خبیث، کینه توز و متجاوز را از نیات پلید و تجاوزکارانه خود پشیمان خواهند نمود.

در این دیدار فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، ضمن قدردانی از آحاد رزمندگان سلحشور و شجاع و نیروهای مسلح مقتدر کشور، به دنبال تدابیر قبلی خود در طول جنگ تحمیلی سوم (جنگ رمضان) که در پرتو عنایات الهی پیروزی های شگفت انگیزی را بدنبال داشت و دشمنان را در دستیابی به اهداف پلیدشان ناکام گذاشت تدابیر جدید و راهگشایی برای تداوم اقدامات و مقابله مقتدرانه با دشمنان را ابلاغ فرمودند.

