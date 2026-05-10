عهدنامه امام علی(ع) به مالک اشتر، ضرورتی برای هر مدیر و مسئول است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سید احمد صافی، تولیت آستان مقدس حضرت عباس(ع) تأکید کرد: عهدنامه امام علی(ع) به مالک اشتر، سندی ضروری برای هر مدیر و مسئول در جوامع مختلف به شمار میرود.
این سخنان در جریان دیدار وی با لواء عبدالحسن العطیه، رئیس دارالعلوم نهجالبلاغه وابسته به آستان مقدس عباسی، مطرح شد.
در این دیدار گزارشی از فعالیتها و برنامههای علمی این مرکز برای ترویج اندیشههای امیرالمؤمنین(ع) و همچنین تازهترین اثر منتشرشده با عنوان «عهد امام علی(ع) به مالک اشتر» ارائه شد.
صافی ضمن تقدیر از این اثر، دقت علمی و هنری بهکاررفته در طراحی و انتشار آن را ستود و اظهار داشت: ارائه این سند بزرگ انسانی در قالبی ساده و در دسترس، به گسترش ارزشهای عدالت و مدیریت علوی در میان اقشار مختلف جامعه کمک میکند.
وی تأکید کرد: هر مدیر و مسئول در جوامع امروزی به آموزهها و مفاهیم این عهدنامه نیاز دارد.
تولیت آستان مقدس حضرت عباس(ع) همچنین بر ضرورت گسترش دورههای تخصصی نهجالبلاغه در استانهای مختلف عراق تأکید کرد و خواستار توسعه جغرافیایی این برنامهها برای دسترسی بیشتر اقشار جامعه به معارف نهجالبلاغه شد.
وی بر اهمیت علمی و دانشگاهی کردن برخی فعالیتهای فرهنگی این مرکز نیز تأکید کرد و گفت: ایجاد تعامل فعال با نخبگان و دانشگاههای بغداد و پیوند دادن میراث فکری امیرالمؤمنین(ع) با پژوهشهای دانشگاهی معاصر، افقهای تازهای برای تحقیق و تحلیل میگشاید و حضور این اندیشه اصیل را در مراکز علمی تقویت میکند.
