انجمن روحانیون یمن خواستار حمایت علمای جهان اسلام از مردم بحرین شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انجمن روحانیون یمن در بیانیه‌ای نسبت به وضعیت شماری از روحانیون و شهروندان بحرینی بازداشت شده توسط حکومت این کشور ابراز نگرانی کرد.

در این بیانیه اعلام شده است که افراد بازداشت شده با «ظلم، آزار و بازداشت‌های خودسرانه» مواجه هستند.

این نهاد یمنی تأکید کرد که ادامه برخوردها با روحانیون و فعالان بحرینی، ضرورت تحرک و موضع‌گیری علمای امت اسلامی و جریان‌های آزادی‌خواه را دوچندان کرده است.

در این بیانیه از علمای جهان اسلام و آزادگان جهان خواسته شده است برای حمایت از مردم بحرین و مقابله با «سیاست‌های سرکوبگرانه» اقدام کنند.

انجمن روحانیون یمن همچنین خواستار پایان یافتن بازداشت‌ها و برخوردهای امنیتی با روحانیون و شهروندان بحرینی شد.

طی روزهای اخیر، نیروهای امنیتی بحرین ضمن یورش به مناطق مختلف، تعدادی از علمای برجسته شیعه را بدون ارائه حکم قضایی یا شفاف‌سازی درباره اتهامات مطرح شده، بازداشت و به مکان‌های نامعلومی منتقل کرده‌اند.

وزارت کشور بحرین روز شنبه اعلام کرد که ۴۱ نفر از آنها به اتهام همکاری و همدردی با ایران همزمان با تجاوزات آمریکایی اسرائیلی، بازداشت شده‌اند.

