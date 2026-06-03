به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هادی العامری، دبیرکل سازمان بدر عراق، امروز (چهارشنبه) در بیانیه‌ای، تشکیل کمیته‌ای در داخل چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی برای پیگیری پرونده موسوم به «حصر سلاح در دست دولت» را تکذیب کرد.

در این بیانیه آمده است: ما خبرهای منتشر شده در برخی از رسانه‌ها و محافل سیاسی درباره تشکیل کمیته‌ای داخل چارچوب هماهنگی به ریاست هادی العامری برای پیگیری موضوع انحصار سلاح به دست دولت عراق را رد می‌کنیم و تأکید می‌نماییم هیچ کمیته‌ای برای این پرونده تشکیل نشده است.

گفتنی است دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ طی ماه‌های اخیر فشارهای شدیدی بر دولت عراق در خصوص نیروهای مقاومت وارد کرده است.

خبرگزاری دولتی عراق «واع» گزارش داد که «علی الزیدی»، نخست‌وزیر عراق، تصمیم گرفته است کمیته مشترکی را برای تدوین سازوکارهای مناسب برای اجرای اقدامات مربوط به جدا کردن نیروهای الحشد الشعبی و محدود کردن سلاح به دست دولت، ظرف دو روز آینده و مطابق با قانون اساسی، تشکیل دهد.

بر اساس این گزارش، این اقدام به منظور تقویت اقتدار دولت، کمک به حمایت از امنیت و ثبات و تثبیت طرح یک دولت قوی عراقی انجام می‌شود.

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