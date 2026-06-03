پهپادهای کلافه کننده؛ روایت «معاریو» از خشم و سرخوردگی سربازان صهیونیسم در جبهه لبنان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارشی که اندرو فوکس در پلتفرم «سابستک» منتشر کرده و معاریو آن را بازتاب داده است، سربازان ذخیره در جبهه لبنان از بن‌بست کامل عملیاتی و ناتوانی در دستیابی به هدفِ بازگرداندن امنیت به مناطق شمالی به شدت خشمگین هستند.

این نظامیان با توصیف وضعیت خود به عنوان گرفتار شدن در یک «مرداب»، تأکید کرده‌اند که فقدان راهکار عملیاتی در برابر حملات پهپادی (محلّقات)، هر روز موجب تلفات بیشتری در میان نیروهای اسرائیلی می‌شود و تعبیر «خون‌مان به جوش آمده» گویای عمق این ناامیدی در صفوف ارتش است.

نکته قابل‌توجه در این گزارش، تغییر جهت پیکان انتقادات سربازان است که علاوه بر فرماندهان نظامی، مستقیماً دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را نیز هدف گرفته است. این رویکرد غیرمنتظره نشان‌دهنده آن است که نیروهای حاضر در میدان نبرد، سیاست‌های فعلی ایالات متحده را در تضاد با منافع خود و عامل تداوم وضعیت فرسایشی می‌بینند؛ موضوعی که نشان‌دهنده شکاف عمیق میان میدان جنگ و تصمیم‌سازان سیاسی در واشنگتن است.

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