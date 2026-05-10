هشدار ایران به فرانسه و انگلیس درباره اعزام ناو به نزدیکی تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه به اعزام ناوهای نظامی فرانسه و انگلیس به منطقه واکنش نشان داد و تأکید کرد امنیت تنگه هرمز تنها توسط ایران تأمین می‌شود.

غریب‌آبادی گفت فرانسه اعلام کرده ناو هواپیمابر «شارل دوگل» را برای مأموریتی مشترک با لندن با هدف ادعایی «تقویت آزادی کشتیرانی» به دریای سرخ و خلیج عدن اعزام کرده و انگلیس نیز یک ناو جنگی به این منطقه می‌فرستد.

او تأکید کرد استقرار ناوهای فرامنطقه‌ای در اطراف تنگه هرمز با ادعای حفاظت از کشتیرانی، «تشدید بحران و نظامی‌سازی یک آبراه حیاتی» است.



غریب‌آبادی منشأ ناامنی منطقه را «توسل غیرقانونی به زور، تهدید دولت‌های ساحلی و محاصره دریایی» دانست.



وی تصریح کرد تنگه هرمز ملک مشاع قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیست و ایران به عنوان کشور ساحلی حق اعمال حاکمیت و تعیین ترتیبات حقوقی آن را دارد.



معاون وزیر خارجه هشدار داد حضور ناوهای فرانسه، انگلیس یا هر کشور دیگری برای همراهی با اقدامات غیرقانونی آمریکا در تنگه هرمز با «پاسخ قاطع و فوری» نیروهای مسلح ایران مواجه خواهد شد.

......

پایان پیام/ ۲۱۸