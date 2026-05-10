به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدمهدی ماندگاری شب گذشته در محفل معارفی حرم مطهر بانموی کرامت، اظهار داشت: خداوند تمام پیامبران را مبعوث کرد برای اینکه مردم بندگی خدا کنند و از طاغوت اجتناب کنند.

وی با اشاره به آیه ۳۶ سوره نحل، مطرح کرد: خداوند پیامبران را برای اهتزاز پرچم «لا اله الا الله» و «الله‌اکبر» مبعوث کرد و امامان نیز در ادامه بعثت انبیا به دنبال این هدف بودند؛ ولی مردم در زمان بعثت پیامبران و امامان آن‌گونه که باید بیعت نکردند و لبیک نگفتند.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به اینکه مردم ایران اسلامی امروز به بعثت نایب امام‌زمان(عج) لبیک گفتند و پای آن ایستاده‌اند، عنوان کرد: مردم زمان پیامبر(ص) بعثت گریز بودند؛ ولی این مردم بعثت پذیر شده‌اند.

ماندگاری با بیان اینکه مرگ یک چیز قطعی است، خاطرنشان کرد: اگر در راه خدا مجاهدت داشته باشید و به شهادت برسید، طبق آیات قرآن کریم، با مرگ نخواهید از بین نخواهید رفت.

وی با اشاره به اینکه عاقل کسی است که آخرت را در دنیا ببیند، تصریح کرد: امیرالمؤمنین(ع) می‌فرمایند مؤمن هر کاری در دنیا می‌کند، نگاه می‌کند ببیند آخرت این کار بهشت است و یا جهنم.

سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها با بیان اینکه جهاد سخت است؛ ولی آخرت آن بهشت است، یادآور شد: انسان عاقل به عاقبت عمل می‌اندیشد نه لحظات زودگذر دنیایی چراکه حجاب، تقوا، خمس و … اگرچه سخت است؛ ولی عاقبت آن بهشت است.

وی با اشاره به اینکه خداوند به مردم ایران توفیق داده است که تقریباً ۵۰ سال حرف‌های نایب امام‌زمان(عج) را بشنوند و بیعت کنند، بیان کرد: امروز ترامپ قمارباز خود را خدا می‌داند، درنتیجه ذکر «لا اله الا الله» همان مرگ بر آمریکا است.

ماندگاری با بیان اینکه این امت ۵۰ سال است که مبعوث شده و پای «الله اکبر» ایستاده است، گفت: بعثت سه مرحله دارد که اگر آن‌ها را تکمیل کنیم برای یاری حضرت حجت(عج) قابل خواهیم شد.

وی با اشاره به اینکه این سه مرحله شامل بعثت عقلی، قلبی و جوارحی است، اظهار کرد: بعثت عقلی یعنی به این باور برسیم که راه خدا و اولیای خدا حق است؛ بعثت قلبی یعنی به تمام حرف‌های خداوند، پیامبران و امامان باور قلبی پیدا کنیم و بعثت جوارحی یعنی جوارح من بشود سرباز خداوند؛ معنای کامل بعثت جوارحی انجام واجبات و ترک محرمات است.

.............

پایان پیام/