به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام حسین عباسی خراسانی در سخنرانی قبل از نماز مغرب و عشای شنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت با اشاره به ایام پربرکت ماه ذیقعده و قرار گرفتن در جوار حضرت فاطمه معصومه(س)، به حدیث شریف سلسله الذهب از امام رضا(ع) اشاره کرد و اظهار داشت: این حدیث به دو علت «سلسله الذهب» نامیده شده است؛ اول به دلیل اینکه هزاران عالم محدث آن را با آب طلا نوشته‌اند، و دوم به دلیل سلسله متصل سند آن از امام معصوم تا پیامبر اکرم(ص) و جبرئیل و ذات اقدس الهی.

عباسی خراسانی در ادامه به تبیین فرازهای این حدیث شریف پرداخت و خاطرنشان کرد: خداوند در این حدیث می‌فرماید «کلمة لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ حِصْنِی»؛ کلمه توحید، دژ و قلعه مستحکم من است. اما امام رضا(ع) فرمودند «فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِی أَمِنَ مِنْ عَذَابِی» و سپس شرط ورود به این دژ را بیان کردند «بِشُرُوطِهَا وَ أَنَا مِنْ شُرُوطِهَا»؛ شرایطی دارد و من (ولایت اهل بیت) از شرایط آن هستم.

سخنران حرم مطهر در ادامه به تبیین جایگاه سوره مبارکه توحید پرداخت و تصریح کرد: در روایات داریم که اگر در نمازتان سوره توحید را نخوانید، نمازتان نورانیت و عروج لازم را ندارد. پیامبر اکرم(ص) فرمودند سه بار خواندن سوره توحید برابر با ختم قرآن است.

وی با اشاره به اینکه سه اصل اساسی در حدیث سلسله الذهب نهفته است، افزود: توحید، نبوت و امامت سه رشته به‌هم‌پیوسته و ناگسستنی هستند. کسی نمی‌تواند ادعای توحید کند؛ اما نبوت را قبول نداشته باشد، و یا توحید و نبوت را بپذیرد؛ اما ولایت و امامت را انکار کند. باطن نبوت و رسالت، امامت و ولایت است.

عباسی خراسانی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب، خاطرنشان کرد: اهل بیت(ع) را نباید مقطعی و تکه‌تکه نگاه کرد. زندگی ایشان سلسله‌ای به‌هم‌پیوسته و مسلسل‌وار است. کتاب ارزشمند «انسان دویست و پنجاه ساله» اثر رهبر شهید، تحلیل جامعی از همین نگاه پیوسته به زندگی ائمه(ع) است.

سخنران حرم مطهر با اشاره به آیه شریفه «الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ دِینِکُمْ»، گفت: این آیه در روز غدیر خم نازل شد. اما ما در طول تاریخ، هر روز تجلی این آیه را دیده‌ایم. پس از رحلت امام خمینی(ره) نیز دشمنان مأیوس شدند، اما رهبری مدبر و حکیم جایگزین ایشان شد. پس از شهادت رهبر شهید نیز دوباره یأس دشمنان را دیدیم و امروز ذخیره الهی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، زمام امور را به دست گرفته است.

وی در ادامه به ویژگی‌های رهبر شهید پرداخت و افزود: ایشان برخلاف برخی که فکرشان برای صدسال قبل است، برای صدسال آینده برنامه داشت. ایران را در آسمان، دریا و زمین امن کرد. ایشان همیشه در خوف بودند که مبادا به مرگ طبیعی از دنیا بروند و شهادت نصیبشان نشود. خدای متعال نیز به ایشان آنچه را که می‌خواستند، عطا کرد.

عباسی خراسانی با اشاره به حضور حماسی مردم در خیابان‌ها و میادین، تصریح کرد: امام شهید ما فرمودند «مردم مبعوث می‌شوند». ما واقعاً معنای این جمله را در این شب‌ها و چهل و چند شب حضور مردم در میادین فهمیدیم. سی و اندی میلیون نفر در پویش جان فدا ثبت‌نام کردند. شما مردم، شمع انجمن کشور، ولایت و امامت هستید.

سخنران حرم مطهر در پایان تأکید کرد: ملت ایران تا انتقام کامل نگیرد، خاموش شدنی نیست. این بعثت و برانگیختگی تا سرنگونی کامل استکبار جهانی، آمریکای جنایتکار و رژیم نامشروع اسرائیل ادامه خواهد یافت.

