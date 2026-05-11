»عرفان شکورزاده« جاسوس سیا و موساد در ایران اعدام شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ قوه قضاییه اعلام کرد: «عرفان شکورزاده» به جرم همکاری با سرویس اطلاعاتی آمریکا و سرویس جاسوسی موساد به دار مجازات آویخته شد.

براساس محتویات پرونده، نامبرده به عنوان پروژه و با توجه به تخصصی که داشته، جذب یکی از سازمان‌های علمی کشور که در حوزه ماهواره فعالیت داشته، شده بود.

محکوم‌علیه در حین همکاری با مجموعه مهم علمی کشور، اقدام به ارتباط‌گیری با سرویس‌های جاسوسی دشمن از جمله CIA و به طور ویژه سرویس اطلاعاتی-تروریستی موساد کرد.

نامبرده با سرویس‌های اطلاعاتی دشمن در سه مرحله اقدام به ارتباط‌گیری کرده که مرحله اول و سوم مربوط به موساد و مرحله دوم مربوط به سیا بوده است.

براساس مفاد پرونده، محکوم‌علیه بصورت آگاهانه با میل خود اقدام به ارتباط با سرویس جاسوسی آمریکا CIA و موساد کرده و اطلاعات در اختیارش را نزد عوامل دشمن بازگو کرده است.

اطلاعاتی که محکوم‌علیه تلاش داشته به سرویس‌های دشمن ارائه کند؛ دارای طبقه‌بندی بوده است.

در مراحل اولیه ارتباط‌گیری، عرفان شکورزاده پس از پرکردن فرم همکاری با موساد، از طریق ایمیل اطلاعاتی را با سرویس رد و بدل می‌کند؛ اطلاعات اولیه نظیر مشخصات شخصی و خانوادگی، محل کار، نوع دسترسی‌ها، ماموریت‌ها و وظایف سازمانی که وی در آنجا مشغول به فعالیت بوده و ..

بعد از گذشت مدتی، مجددا فردی از طریق شبکه اجتماعی لینکدین با شکورزاده ارتباط برقرار کرده و عنوان می‌کند که از ایرانیان مقیم کانادا بوده و رزومه وی را مشاهده کرده است.

این فرد که در واقع افسر موساد بوده به شکورزاده پیشنهاد مشارکت در پروژه‌های دلاری خارج از کشور را می‌دهد.

شکورزاده در این دوره زمانی از طریق واتساپ و بستر گوگل ارتباط صوتی با افسر موساد را ادامه داده و اطلاعات را به افسر سرویس ارسال می‌کند.

نامبرده همه فعالیت‌های خود در شرکت، مشخصات و اطلاعات مربوط به شرکت در حوزه پروژه‌های ماهواره‌ای را به سرویس ارائه داده و در ازای آن ارز دیجیتال به عنوان پاداش دریافت کرده است.

شکورزاده پس از ارتباط با موساد، اقدام به تلاش برای ارتباط‌گیری با سرویس اطلاعاتی آمریکا CIA می‌کند.

هرچند مدت ارتباط شکورزاده با سیا کوتاه بوده است، اما در همین مدت تلاش کرده اطلاعاتی را به سرویس جاسوسی آمریکا منتقل کند.

در مستندات کشف‌شده از ایمیل‌های محکوم‌علیه با عامل سرویس سیا، وی از آنها خواسته تا امکان ویزای آمریکا و تحصیل در آن کشور را برای او فراهم کنند.

نامبرده با مراجعه به سایت سیا اطلاعات شخصی و موارد مربوط به تخصص خود را وارد و برای ارتباط گیری تمایل خود را اعلام می‌کند. سیا پس از ۱۰ روز پاسخ درخواست محکوم‌علیه را از طریق جیمیل و با ذکر کد پذیرش اعلام می‌کند.

ارتباط با سرویس ادامه پیدا کرده و سرویس نیازمندی و سوالات را اعلام و محکوم علیه پاسخ داده است.

براساس اعترافات محکوم‌علیه، ارتباط با سیا به دلیل کندبودن و برخی موانع ارتباطی مدت زمان زیادی طول نکشیده است.

به گفته شکورزاده، افسر سیا در چت از من سوال کرد درخواستم چیست که من گفتم گذرنامه آمریکا و پول که در ادامه به من گفت اگر اطلاعاتی داری ارسال کن که به تو پاداش بدهم.

همزمان قبل از قطع ارتباط با سیا، شکورزاده با سرویس موساد ارتباط برقرار می‌کند و درخواست همکاری مجدد می‌کند.

در این مرحله فردی به نام RON ارتباط خود را با محکوم علیه آغاز می‌کند. سپس به الکس وصل می‌شود. الکس تاکید می‌کند که با هیچ سرویس دیگری نباید مرتبط باشد؛ اما شکورزاده در همان زمان با سیا هم ارتباط داشته است.

بخشی از همکاری‌های گسترده شکورزاده و موساد: لیست، مشخصات و شماره تلفن کارکنان به همراه مسئولیت آنها، نام و مشخصات تلفن مسئول پروژه محکوم‌علیه، اطلاع از موقعیت‌های شغلی و پروژه‌های جدید، اطلاع از پروژه‌های در حال اجرا، هدایت هدفمند محکوم‌علیه جهت همکاری با سازمانی که در آن فعالیت داشت و کسب اطلاعات از پروژه‌ها، اطلاع از هرگونه تمایل همکاری کارکنان با سرویس، روش‌های جمع‌آوری اسناد و اطلاعات، کسب اطلاعات از طریق گفت‌وگو با افراد، تصویربرداری از محیط و...

در یکی از مراحل ارتباطی افسر موساد از محکوم‌علیه می‌خواهد برای فعال‌سازی واتس‌اپ بر روی گوشی جدید اقدام به تهیه سیم‌کارت ایرانی بی‌نام و نشان کند که محکوم‌علیه عنوان می‌کند امکان تهیه آن برای او میسر نیست. به همین دلیل افسر یک شماره خارجی برای وی تهیه و با فعال‌سازی واتس‌اپ آن را در اختیار محکوم علیه قرار می‌دهد. علاوه بر شماره خارجی، افسر یک جیمیل جدید بر روی گوشی خریدار شده فعال و کنترل آن را در اختیار خودش می‌گیرد.

در جریان همکاری شکورزاده با موساد، وی به افسر خود اطلاع می‌دهد که او را برای انجام یک مصاحبه حفاظتی دعوت کرده‌اند.

