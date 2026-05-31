به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کیانوش رزاقی، وکیل و حقوق‌دان از آمریکا در گفت‌وگویی درباره شبکه صهیونیستی ایران اینترنشنال گفت: ایران اینترنشنال پوششی برای انجام عملیات امنیتی علیه ایران در پوشش و زرورق رسانه است.

وی افزود: این شبکه یک ماموریت مسلم دارد و آن دامن زدن به ناآرامی‌ها و شکاف بین مردم و حکومت و تشویق تشنج و رادیکال شدن فضای ایران است.

رزاقی اضافه کرد: کفِ کفِ کار ایران اینترنشنال جلوگیری از توسعه ایران است، زیرا اگر ایران به‌عنوان یک غول بالقوه فقط کمی از زیر فشارهای مصنوعی ایجاد شده بیرون بیاید و اندکی برایش گشایش ایجاد شود، دیگر اساسا کشورهایی مانند عربستان و امارت و... در مقابل آن چیزی محسوب نخواهند شد.

..........................

پایان پیام