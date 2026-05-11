به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ «نصرالدین عامر»، معاون مدیر رسانه‌ای انصارالله در پلتفرم ایکس نوشت: «از همان ابتدا، از مقدمه‌چینی و سرسختی آمریکایی‌ها مشخص بود که آنها پاسخ ایران را نمی‌پذیرند و بنابراین باید عواقب آن را، صرف‌نظر از اندازه یا شکل آن، تحمل کنند.»

این در حالی است که یک منبع مطلع ایران نیز گفت که ابراز نارضایتی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از طرح پیشنهادی اغلب نشان می‌دهد که این طرح بیشتر در چارچوب منافع ایران است.

این منبع افزود که واکنش رئیس‌جمهور آمریکا معیاری برای تصمیم‌گیرندگان در تهران نیست و تأکید کرد که هیچکس در داخل ایران روی طرح‌هایی با هدف خشنود کردن ترامپ کار نمی‌کند.

