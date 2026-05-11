به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ گروه سایبری «حنظله» اعلام کرد، اطلاعات هویتی ده‌ها افسر ارشد یگان ویژه «ایگوز» وابسته به تیپ گولانی ارتش رژیم صهیونیستی را افشا کرده و مختصات پایگاه‌های این یگان را در اختیار پهپادهای حزب‌الله قرار داده است.

گروه سایبری حنظله با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که هویت کامل ۶۰ افسر ارشد یگان «ایگوز» را فاش کرده است. ایگوز، یگانی ویژه و اطلاعاتی است که زیرمجموعه تیپ «گولانی» ارتش رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود.

در این بیانیه آمده است که یگان ایگوز سال‌ها پشت عنوان و ساختار امنیتی خود پنهان شده بود تا تصویری «شکست‌ناپذیر» از خود ارائه دهد، اما اکنون واقعیت این یگان آشکار شده است.

طبق گزارش پایگاه خبری العهد، گروه حنظله همچنین اعلام کرد که این یگان در عملیات نفوذ، شناسایی، جنگ‌های چریکی و ضدچریکی و ایجاد کمین در مناطق کوهستانی و جنگلی، به‌ویژه در امتداد مرز لبنان، تخصص دارد؛ اما اکنون نیروهای آن به هدف مقاومت تبدیل شده‌اند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که مختصات دقیق تمامی پایگاه‌های یگان ایگوز به دست این گروه افتاده و برای پهپادهای حزب‌الله مجهز به فناوری فیبر نوری ارسال شده است.

حنظله در ادامه نیروهای این یگان را تهدید کرد و گفت از این پس حتی مناطق کوهستانی و جنگلی نیز برای آنها امن نخواهد بود.

تا این لحظه، ارتش رژیم صهیونیستی واکنشی رسمی به این موضوع نشان نداده است.

