به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابناـ روزنامه اسرائیلی «معاریو» در گزارشی به تحلیل وضعیت درگیری‌های مستمر با حزب‌الله لبنان پرداخته و از فرسایش ارتش رژیم صهیونیستی در برابر راهبرد جدید مقاومت خبر داده است.

این روزنامه تصریح کرد که حزب‌الله در حال حاضر نوعی جنگ را مدیریت می‌کند که از طریق آن می‌تواند ارتش اسرائیل را فرسوده کرده و به چالش بکشد. این موضوع پس از آن صورت می‌گیرد که دبیرکل حزب‌الله، شیخ نعیم قاسم، چند هفته پیش همزمان با اعلام آتش‌بس، بازگشت به جنگ چریکی علیه ارتش رژیم اشغالگر را اعلام کرد.

انتقاد شدید از وزیر جنگ اسرائیل

معاریو همچنین از اسرائیل کاتز، وزیر جنگ این رژیم، انتقاد کرد و اشاره داشت که او صرفاً به فردی تبدیل شده که تهدیدات را بدون اینکه کاری کند، بیان می‌کند. این در حالی است که او پیشتر فرماندهان حزب‌الله را تهدید به ترور کرده بود، اما هیچ‌کدام از این تهدیدها عملی نشد.

پهپادهای ارزان و مؤثر؛ سلاح برتر حزب‌الله

این روزنامه صهیونیستی گزارش داد: حزب‌الله تلاش می‌کند با استفاده از «ارزان‌ترین و مؤثرترین سلاح»، یعنی پهپادها، و همچنین جنگ روانی از طریق انتشار ویدئوهایی از حملات علیه ارتش اسرائیل، معادله را معکوس کند.

تحمیل معادله فرسایشی جدید به تل‌آویو

معاریو عنوان داشت: حزب‌الله در حال حاضر به دنبال تحمیل معادله فرسایشی جدیدی است که بر اساس آن، شهرک‌های صهیونیست‌نشین شمال فلسطین اشغالی تحت فشار دائمی موشک‌ها و پهپادها باقی بمانند.

این روزنامه در پایان تأکید کرد: این وضعیت در نهایت تل‌آویو را ناگزیر خواهد کرد که دیر یا زود دکترین نظامی خود را تغییر دهد.

