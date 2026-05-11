بخشی از املاک »علی کریمی« بازیکن سابق فوتبال مصادره شد + ویدیو

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ تصاویر بخشی از املاک شناسایی‌شده متعلق به علی کریمی که با دستور قضایی به نفع مردم توقیف شده است، منتشر شد.

در هفته‌های گذشته با دستور قضایی اموال تعداد زیادی از خائنین به وطن و مردم که از عناصر وابسته به رژیم صهیونسیتی و کشورهای متخاصم هستند، در راستای حفظ حقوق عامه و اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونسیتی علیه امنیت و منافع ملی به نفع مردم شناسایی و توقیف شده است.

این افراد در همکاری با دولت‌های متخاصم موجبات ایجاد خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌ها و مکان‌های عمومی نظیر مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، مراکز صنعتی و ... را فراهم کرده‌اند.

براساس دستور مقام قضایی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی، حساب‌های بانکی، پلاک‌های ثبتی و خودروهای متعلق به این افراد در نقاط مختلف کشور شناسایی، به نفع مردم ضبط و توقیف شده است.

یکی از خائنان به وطن که فعالیت گسترده‌ای در حمایت از دشمن در سال‌های گذشته ویژه در جنگ‌های تحمیلی اخیر داشته علی کریمی، بازیکن سابق فوتبال است.

با استعلامات صورت‌گرفته از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، برخی از املاک نامبرده که سعی در اختفای ان‌ها داشته با کار پیچیده حقوقی اطلاعاتی در استان البرز شناسایی شده است؛ بنابراین گزارش، دو واحد تجاری و ۴ واحد مسکونی از علی کریمی شناسایی و به دستور قضایی به نفع مردم توقیف شده است.

یکی از املاک شناسایی شده یک پلاک ثبتی به نام هاوش، فرزند علی کریمی شامل دو واحد تجاری و ۴ واحد مسکونی است.

گفتنی است، رصد و شناسایی همکاران دشمن همچنان با دقت و سرعت ادامه دارد، زیرا حقوق عامه، بخشیدنی نیست و هزینه مادی خیانت به ثبات کشور، از محل دارایی‌های خائنین به وطن تأمین و به نفع ملت توقیف خواهد شد.

