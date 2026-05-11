کشف جسد یکی از دو نظامی آمریکایی مفقودشده در مراکش

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش مراکش و نیروهای آمریکایی اعلام کردند که در جریان عملیات جست‌وجوی مشترک، جسد یکی از دو نظامی آمریکایی مفقودشده در رزمایش «شیر آفریقایی ۲۰۲۶» در جنوب مراکش پیدا شده است.

بر اساس بیانیه فرماندهی عالی نیروهای مسلح مراکش، عملیات جست‌وجو روز شنبه در جنوب این کشور انجام شد و نیروهای زمینی، دریایی و هوایی مراکش به همراه تیم‌های امداد و دفاع مدنی موفق شدند جسد این نظامی را پیدا و منتقل کنند.

طبق اطلاعات اولیه تحقیقات، هویت فرد جان‌باخته ستوان یکم کندریک لامونت کی جونیور اعلام شده است.

جسد این نظامی آمریکایی با بالگرد به سردخانه بیمارستان نظامی مولای حسن منتقل شده و قرار است طبق مراحل قانونی به کشورش بازگردانده شود.

در همین حال، عملیات جست‌وجو و نجات برای یافتن دومین نظامی آمریکایی مفقودشده همچنان ادامه دارد.

